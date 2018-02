Desaparece su esposa en el mar y lo arrestan por homicidio

Un hombre denunció que su esposa desapareció en el mar mientras se encontraban de luna de miel y tras meses de búsqueda lo arrestan por homicidio.

La colombiana Isabella Hellman y el británico Lewis Bennet se conocieron por internet, ya habían tenido una hija cuando decidieron unir sus vidas por la vía legal.

La pareja se trasladaba de Cuba hacia Miami, pero cuando pasaba cerca de Bahamas la embarcación comenzó a llenarse de agua.

El hombre afirma que la embarcación chocó con un objeto desconocido lo que hizo que perdiera la conciencia.

Cuando el hombre despertó, no encontraba a su esposa por ningún lado.

Pero lo extraño de este caso es que los investigadores determinaron que el daño sufrido por la embarcación había sido realizado desde el interior del barco y que dos escotillas estaban misteriosamente abiertas, un hecho inusual para un navegante con experiencia como el esposo.

"Dado el entrenamiento y las capacidades marítimas de Bennett, el barco pudo haberse mantenido a flote si hubiera seguido procedimientos básicos para controlar el daño", menciona el documento presentado en la corte.

Según su testimonio inicial, el marido nunca gritó el nombre de su esposa, ni encendió una luz de emergencia para poder buscarla mejor, y no hizo un recorrido de la zona cuando se alejó en un bote salvavidas, tampoco activó su teléfono satelital, demorando el pedido de auxilio.

Todas estas acciones no realizadas suponen que el hombre no quería que su esposa fuera ubicada o no tenía intenciones de hacerlo.

A las pocas semanas de desaparecida, el esposo pidió que sea declarada muerta. Este hecho levantó ciertas dudas, ya que tal medida haría que el entonces viudo se quedara con la totalidad de la propiedad comprada en Florida y las cuentas bancarias a su nombre.

El hombre fue detenido para seguir con las investigaciones y esclarecer el caso de la desaparición de Isabella Hellman.