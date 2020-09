Desaparece regidora de Jalisco; criticaba a la administración municipal

Este fin de semana se ratificó de manera formal ante la Fiscalía General de Jalisco la desaparición de María Guadalupe Becerra Barragán, regidora del municipio de Cihuatlán, Jalisco, a pesar de que sus familiares negaran rotundamente su desaparición.

Regidora habría desaparecido hace casi 10 días

Según la información de Morena en Jalisco, la regidora fue vista con vida por última vez el pasado 10 de septiembre.

Desde ayer viernes autoridades municipales revelaron que no podían localizar a la concejal a través de las personas más cercanas, por lo que trascendió que había sido privada de su libertad, pero nada estaba confirmado.

“Ella (María Guadalupe) ya tenía seguridad federal (…) traía tres elementos y camioneta blindada, pero no he me podido comunicar con los magistrados para ver si ellos tienen información si le quitaron la seguridad”, dijo Jorge Carlos Ruiz Romero, presidente de la Contraloría Ciudadana Independiente.

La regidora Morena, ha sido de las principales críticas de la administración municipal desde su inicio hace dos años, por lo que fue desplazada de la localidad por amenazas y hostigamientos del alcalde Fernando Martínez Guerrero, de Movimiento Ciudadano; su secretario general, Fernando Medina Flores; y sus allegados, a quienes denunció por violencia política ante autoridades federales, ya que la Fiscalía estatal se negó a recibirle denuncias por compras del ayuntamiento a sobreprecio.

Desaparece regidora de Jalisco; criticaba a la administración municipal

Regidora, víctima de amenazas e intimidaciones

En su momento, Becerra Barragán acusó que el secretario general es familiar directo de Raúl Flores Hernández alias 'El Tío', señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavar dinero a través de diferentes personajes, como el cantante Julión Álvarez y el exfutbolista Rafael Márquez.

El 22 de marzo pasado, la regidora presentó un juicio de Protección de los Derechos Políticos Electorales en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ), por retenerle su pago de nómina, así como amenazas de muerte, intimidaciones e intolerancia.

Te puede interesar: Joven desaparece tras ser detenido por la policía de Xalapa

La regidora María Guadalupe Becerra Barragán se había mantenido resguardada en un punto que solo era conocido por su partido y la Secretaría de Gobernación federal, en atención a un protocolo para garantizar su seguridad.

Con información de El Financiero