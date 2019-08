Desaparece madre con su hija de 6 años en Chihuahua… ¿las has visto?

Una madre y su hija de seis años edad, son buscadas por sus familiares y autoridades de Chihuahua; esta tarde estarían cumpliendo 24 horas de haber desaparecido, informó el padre de familia.

De acuerdo con información de medios locales, el hombre, acudió este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para reportar la desaparición de su esposa e hija, de nombres Guadalupe Wendolyn del Río y Cruz, de 23 años de edad, y Yuliana Arellano del Río, de 6 años de edad.

Fueron vistas por última vez ayer en Jardines de Oriente, Chihuahua.

Narró que ayer, alrededor de las 19:00 horas, llegó a su casa después de trabajar y no encontró a su familia, por lo que comenzó a buscarlas pero no las encontró. Las horas pasaban y ellas no aparecían, por lo que decidió interponer la denuncia.

Desaparece madre con su hija de 6 años en Chihuahua… ¿las has visto?

El padre de familia contó que son originarios de la Ciudad de México y que en la ciudad de Chihuahua no cuentan con familiares, por lo que solicitaron la ayuda de la ciudadanía para dar el paradero de la mujer y su niña.

Te puede interesar: Matan a El Mencho: el día que Nemesio Oseguera, líder del CJNG fue ‘abatido’

El padre de familia dijo estar preocupado por su esposa e hija, porque teme por la seguridad de ambas, ya que jamás se habían ausentado de su domicilio por tanto tiempo.

Desaparece madre con su hija de 6 años en Chihuahua… ¿las has visto?

Dale CLIC en la estrella de Google News y síguenos