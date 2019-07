Desaparece joven que pidió apoyo a AMLO en Nayarit

Un joven identificado como Alejandro López, de 24 años de edad, fue reportado como desaparecido cinco días después de haber hablado con el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, a quien le pidió su apoyo ya que se encontraba amenazado de muerte y su padre estaba preso injustamente.

El viernes durante la conferencia de prensa matutina del presidente en Tepic, Nayarit, la periodista Patricia Aguilar, quien dijo laborar para Noticiaspv.com, expuso el caso del joven, recordó que el pasado 12 de mayo, Andrés Manuel realizó una gira en el Municipio de Bahía de Bandera, donde entregó programas del Bienestar y Mejoramiento Urbano.

Ese día un grupo de pobladores de esta comunidad cerraron la vialidad que utilizaba el presidente para llegar al evento. En un primer momento los colonos le restringieron el paso para obligarlo a descender de su camioneta y entablara un dialogo con ellos, acción que hizo pero desde el interior de la unidad, donde viajaba el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría.

“Ayúdeme señor presidente”

Entre el grupo de personas que intentaban hablar con el presidente sobresalió un joven de nombre Alejandro López, cuya desesperación por expresarle su problema era notorio, por lo cual, López Obrador le dio unos segundos de su tiempo, para después decirle que se acercara con el gobernador de Nayarit, “él te va a ayudar”, le aseguró.

Desaparece joven que pidió apoyo a AMLO en Nayarit

En la grabación que captó la periodista se escucha la voz del joven dice que “ya estamos enfadados de todo lo que ha pasado, ha habido cuatro secuestrados, dos muertos, no es posible lo que está pasando ya, y a mí ya me tienen amenazado de muerte, no es posible lo que está pasando”.

Según la reportera Aguilar, el joven se presentó en el palacio de gobierno para hablar con el mandatario, sin embargo, no fue recibido y le dieron cita para 15 días después, pese a que el presidente ya había dado la orden de fue recibido y se resolviera su problema.

Patricia Aguilar continuó diciendo que dos días después Alejandro López, recibió una nueva amenaza de muerte, mencionándole que si insistía en hablar con el presidente lo matarían.

Para el día 17 de mayo del presente años, familiares reportaron la desaparición de Alejandro López, y señalaron que la Fiscalía General del Estado podría estar inmiscuida en esta desaparición, ya que la periodista apunto que existen policías en la Fiscalía que se dedican a extorsionar y secuestrar, y que el gobernador tiene conocimiento de estos hechos.

Desaparece joven que pidió apoyo a AMLO en Nayarit

Durante la presentación del caso, Patricia Aguilar exhibió una denuncia del padre del joven en la que proporciona una lista de las personas que han acudido a la cárcel donde se encuentra preso –presuntamente por un delito fabricado de secuestro- para pedirle dinero para liberar a su hijo.

Asimismo señaló que “personas cercanas” al gobernador son el enlace entre los presuntos secuestradores y la madre y abuela del joven, pero a la fecha el muchacho sigue desaparecido.

AMLO promete encontrar al joven

Al concluir la periodista, el presidente de la república se comprometió en atender la denuncia de manera inmediata a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

12 de julio de 2019

“Que aparezca con vida, eso es lo más importante, lo demás ya se verá, el que se regularice la situación agraria; sí hay conflictos por la tenencia de la tierra en toda esa zona desde hace muchos años, pero sí lo vamos a atender”, aseguró Andrés Manuel.

VIDEO

