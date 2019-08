Derrape mortal le cobra la vida a un motociclista en Tlalpan

Durante las primeras horas de la madrugada, un sujeto que conducía su motocicleta sobre las calles de la alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México, perdió el control de su transporte, haciendo que se impacte contra una señal de tránsito, lo que le arrebató la vida de manera instantánea.

De acuerdo con la información proporcionada por parte de las autoridades, así como con las primeras investigaciones, se dijo que el hombre de 40 años de edad, aproximadamente, habría derrapado de con su moto, lo que hizo que perdiera el control, debido a que las calles se encontraban mojadas, lo que lo llevó a estrellarse en contra del señalamiento vial, se piensa que posiblemente conducía a exceso de velocidad.

Los hechos se registraron cerca de las primeras horas de la mañana de este lunes, cuando el hoy occiso circulaba cerca de la avenida Calzada del Hueso casi al cruce con División del Norte, a unos cuantos metros del perímetro de la colonia Belisario Domínguez de la alcaldía antes mencionada.

Aún no se sabe cómo es que que las autoridades supieron del accidente, pero después de unos cuantos minutos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llegaron acompañados de unos paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para que pudieran auxiliar a la víctima, sin embargo, tras ser revisado por el personal de primeros auxilios, se dieron cuenta de que no se podía hacer nada pues ya no tenía signos vitales.

El lugar fue acordonado por el personal de seguridad, mismo que le dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que tomara conocimiento de los hechos y junto con el Ministerio Público pudieran dar fe de los hechos.

Los peritos tomaron las fotografías correspondientes para la carpeta de investigación con las que se dijo que las primeras teorías del accidente; posteriormente el cadáver fue enviado hasta las instalaciones del anfiteatro para que se pudieran terminar los trámites.

