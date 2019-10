Denuncian por redes sociales a acosador en Cuernavaca, Morelos

Las redes sociales han sido de gran ayuda para denunciar varios delitos en todo el país y para dar seguimiento de diferentes casos de acoso, como el siguiente que una fémina posteó en facebook y se volvió viral de inmediato.

Rápidamente fue compartido en muchos grupos y perfiles para que la gente de Cuernavaca, Morelos supiera de los hechos.

Aquí está la denuncia:

"Amigos vengo a contarles una historia muy fea que me paso a mi personalmente, hace bastante tiempo un tipo muy desagradable acosador asistió a la escuela donde trabajo y empezó a seguir a varias alumnas y 3 de ellas lo reportaron conmigo (sus versiones eran que las seguía en la ruta y cuando se bajaban por "casualidad" el ya estaba ahi).

Tiempo después me di cuenta que también a mi me seguía , y descubrí que vive por mi casa y que sus papás tienen una escuela y tambien acosa a varias mujeres que estudian ahí, y como vive por mi casa me empezó a seguir más. Y hace pocos días salí a comprar con mi hermanito y nos cerró el coche lo subió hasta la banqueta al yo contarle esto a mi familia mi hermana me contó que hace días un señor tambien la seguía y fue hasta su trabajo, lo que causó alerta en mis padres.

Mi papá, mi hermano y mi familia ya saben mis papás nos están cuidando llevándonos al trabajo y acompañandonos a todos lados, por días yo estaba aterrada al igual que mi hermana y hoy mi papá lo cacho esperando a mi hermana.

Porfavor no tengan miedo de denunciar algo así, ya tenemos muchos reportes de mujeres a las cuales las acosa, quiero que sepan que mis padres nos apoyan enteramente y también las apoyarían a ustedes.

Les comparto está foto del tipo repugnante, mi papá se la tomo esta mañana mientras le tomaba fotos a una vecina y se manoseaba"

Denuncia de redes sociales:

Denuncian por redes sociales a acosador en Cuernavaca, Morelos

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos

Gracias a esto las personas de la colonia Amatitlán se encuentran alerta ante los vehículos de color rojo que suelan estar estacionados cerca de la zona de Gualupita.

Tal vez te interese

Balean a hombres en el Bar Granjas de Cuernavaca; hay un muerto