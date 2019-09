Denuncian agresión sexual a dos niñas en escuela de Culiacán

El pasado lunes dos de septiembre, dos niñas de la Escuela Primaria Juan de Dios Bátiz Paredes resultaron ser agredidas sexualmente, sin embargo, fue gracias a la nula respuesta por parte de las autoridades académicas por la que una de las madres de las menores de edad decidió hacer pública la denuncia.

De acuerdo con la información que la madre familia pudo compartir con las autoridades, un sujeto entró cerca de las 11:30 de la mañana a las inmediaciones de la escuela, la cual se encuentra ubicada en colonia Loma Linda en Culiacán, momento en el que vio a dos niñas con las que presuntamente forcejeó, afortunadamente estas pudieron escapar para pedir ayuda a unos docentes, sin embargo al no saber cómo actuar ante una situación como esta fue en vano, ya que el delincuente logró escapar.

A lo anterior, las madres de la afectadas, le pidieron a la directora de la institución que las ayudará a poner una demanda ante la fiscalía, sin embargo, aseguran que esta solo las trató de manera poco agradable, ya que en todo momento su comportamiento fue negligente.

“Nos atendió inadecuada, imprudente e incompetente. Para ella no era delito porque el hombre no alcanzó a tocar sus partes íntimas, nos dijo que no denunciamos, que ese caso no iba a tener seguimiento”