Denuncian abuso sexual de una menor en preescolar de Aguascalientes

Por el presunto caso de abuso sexual en agravio de una menor de 3 años de edad, ocurrido al interior de un preescolar de Aguascalientes, un grupo de padres de familia y allegados de la víctima se manifestaron a las afueras del centro educativo, a fin de exigir justicia y la destitución de la directora del plantel.

A decir de la madre de la víctima, fue el pasado mes de septiembre que se registraron los hechos al interior del Jardín de Niños Felipe Pescador, y desde entonces no ha recibido respuesta de las autoridades, por el contrario, señaló que la directora del plantel le recomendó no denunciar, ya que no “iba a proceder”.

Sobre la forma en que ocurrieron los hechos, la madre de la víctima dijo que fue la misma menor la que le confesó lo sucedido, no obstante, se desconoce la identidad del presunto responsable; “es inteligente porque lo hace con un menor que no puede hablar, pedimos justicia, todos los papás deben hablar con sus hijos, traemos a los niños con la seguridad de que estarán bien”.

Podría existir un aumento en casos de abuso sexual en kinder

Denuncian abuso de una menor en preescolar.

Es importante señalar que no descartan la posible existencia de más casos, ya que a su decir, hay menores estudiantes del mismo kínder que señalan a docentes por incomodar a los pequeños con diversas acciones de contacto físico.

“La directora me dijo que esto hay que tomarlo bajita la mano porque los papás se van a alarmar”, por lo anterior, la madre afectada asegura que de parte de las autoridades del centro educativo hay complicidad, dada la omisión y resguardo del docente señalado, por lo que exigen a las autoridades educativas del estado, la destitución de la directora o en su caso, el cierre del preescolar.

"Yo saqué a mis niños del kínder y ella piensa que ya se me olvidó, llegaré hasta donde tenga que llegar, yo me porté accesible y ellas dicen que no pasó nada, a que tienen miedo, no es la primera vez que se le acusa de algo", aseguró la madre de la víctima

Finalmente, la afectada reiteró su exigencia sobre la destitución de la directora del plantel, quien lleva más de 20 años en dicho cargo y a decir de los manifestantes mantiene en completo descuido y con pocas condiciones de seguridad a los estudiantes.

Señalan casos de abuso anteriores en escuelas de Aguascalientes

El presunto abuso sexual quedó al descubierto la mañana de este jueves.

No es la primera vez que ocurre algún tipo de abuso sexual al interior de los planteles educativos en Aguascalientes, reconoció el diputado Raúl Silva Perezchica, quien fue director del Instituto de Educación de Aguascalientes durante un período de la pasada administración estatal.

Silva Perezchica detalló que en materia educativa existe un protocolo a seguir cuando se detecte alguna situación irregular en contra de las y los alumnos, el cual establece que en cuanto un director o directora reciba una queja de este tipo debe proceder jurídicamente para que la familia afectada presente una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

"En lugar de otras cosas, es tratar de escuchar a la familia, tratar de que el área jurídica intervenga para luego hacer las investigaciones, al final lo que se necesita es investigar y determinar responsabilidades, de quien sea en este caso", sostuvo Raúl Silva Perezchica.

Comentó que en este caso en particular, al no tratarse de una falta administrativa, sino de un asunto que seguirá su curso penal, el protocolo indica el retiro de la plaza docente para el presunto agresor que ha sido identificado por la víctima como el profesor de educación física.

Cabe recordar que el presunto abuso sexual quedó al descubierto la mañana de este jueves, cuando la madre de una menor de tan sólo tres años denunció que su hija había sido abusada al interior del kínder Felipe Pescador, en el fraccionamiento Bonagens.

