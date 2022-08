Denuncian a la policía municipal de Oaxaca por el feminicidio de Abigail Urrutia

Este domingo familiares, amigos y colectivos feministas salieron a las calles de Salina Cruz en Oaxaca, para pedir justicia por el caso de Abigail Hay Urrutia, quien fue apresada el pasado viernes 19 de agosto y horas más tarde apareció su cuerpo sin vida, al interior del penal municipal de la entidad.

En ese sentido, los padres de la mujer de apenas 30 años, emitieron un mensaje a través de sus redes sociales, en los que acusaban a los agentes municipales de haber asesinado a la mujer, “Abigail no se suicidó, los policías municipales de Salina Cruz, Oaxaca la mataron, es un feminicidio”, denunciaron.

Como se informó en La Verdad Noticias, la mujer presuntamente fue detenida por faltas administrativas, ya que según los mismos informes de las autoridades, Abigail se encontraba ejerciendo violencia física en contra de su pareja, por lo cuál un juez de control cívico, le dio a escoger tres opciones: pago de una multa, servicio comunitario o 24 horas en la cárcel, por lo cuál la víctima habría pedido la cárcel, no obstante, tras el ingreso y protocolo, 3 horas después fue encontrado su cuerpo sin vida.

Por lo anterior, las autoridades señalaron, que aparentemente se trataba de un suicidio, motivo por el que se abrió una carpeta de investigación.

Los familiares de la hoy occisa precisaron que, dejó en orfandad a dos pequeños, por otro lado la manifestación también llegó a la comandancia municipal en donde reclamaron el abuso policial y el asesinato de la joven.

“Yo, José Luis Hay, padre de Abigail Hay Urrutia, solo quiero justicia, porque los policías de Salina Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron, pero ya estaba muerta. A mi me hicieron creer que se ahorcó con sus calzones, pero no le creí. Por un momento entre en shock, pero cuando reaccioné me di cuenta que me mintieron, quieren hacerme que me enfrente a la pareja de mi hija para echarle la culpa y que la policía se desligue de su culpabilidad, pero no, los policías la asesinaron”, expresó.

Las protestas escalaron y pidieron destituir al presidente municipal de extracción Morena: “Exigimos la renuncia del presidente municipal, Daniel Méndez Sosa”.

Exigen se esclarezcan los datos

Las autoridades desplegaron una investigación por los hechos

Las autoridades han señalado que la causa del deceso fue por la vía del suicidio, sin dar más explicaciones por el caso, en tanto que se por parte del presidente municipal, pidió a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio Público una investigación exhaustiva sobre los hechos, a través de una conferencia de prensa.

Los colectivos feministas, precisaron que en Oaxaca, 91 féminas han sido asesinadas en lo que va del 2022, siendo el Istmo de Tehuantepec, de donde es originaria Abigail la más violencia para ser mujer, por tanto piden, que el caso de esta última no quede impune.

