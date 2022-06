Demanda del “Chapo” Guzmán contra autoridades de EU se mantiene en pie

La defensa del conocido narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán obtuvo una pequeña victoria en su búsqueda por mejorar las condiciones de vida del capo dentro de prisión, pues la demanda que presentó en contra de las autoridades de Estados Unidos no logró ser desestimada, por lo que aún está en pie.

Como se sabe, Guzmán Loera demandó al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, y al director de la Oficina de Prisiones, Michael Carvajal, debido a que considera que vive en pésimas condiciones en la cárcel de máxima seguridad ADMAX, en Florence, Colorado.

Afirman que el Chapo Guzmán es peligroso

El Chapo cumple cadena perpetua por narcotráfico

La demanda de la defensa del “Chapo” Guzmán se mantiene en pie debido a que los abogados que representan a las autoridades no presentaron adecuadamente la solicitud para que los alegatos del ex líder del Cártel de Sinaloa sean desechados, por ello, el juez no pudo desestimar dicha querella.

En respuesta, estos abogados señalaron que “El Chapo” Guzmán era el líder de una de las organizaciones criminales más peligrosas en el mundo del narcotráfico, por ello, sus alcances fuera de la cárcel hacen que sea necesario mantenerlo en condiciones extremas de vigilancia.

Además, la defensa de las autoridades añadió que la Corte Suprema y otros tribunales de apelaciones ya habían rechazado en el pasado los mismos alegatos de duras condiciones en prisión que ahora hace Guzmán Loera.

Hijos del Chapo Guzmán son buscados en EU

Las autoridades de EU quieren capturar a los hijos de El Chapo

Cabe señalar que las autoridades de Estados Unidos aún permanecen en la búsqueda de los hijos de “El Chapo” pues consideran que ellos son los actuales líderes del Cártel de Sinaloa, sobre todo Ovidio Guzmán, quien se hizo famoso tras el operativo fallido, conocido como “El Culiacanazo”.

