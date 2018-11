Personal de la Procuraduría General de la República (PGR), adscrito a la Agencia de Investigación Criminal realizó diligencias en un establecimiento comercial en el cruce de la avenida Maxuxac con 30 de Noviembre, en la capital del estado de Quintana Roo, con el fin de decomisar mercancía de la que se sospecha es introducida al país de manera irregular.

En el citado domicilio, aunque no se informó la razón, todo indica que no fue ingresado al país de manera formal, es decir podría ser fayuca, toda vez que es algo "común" al ser Chetumal una ciudad fronteriza con Belice, donde cruzan de manera permanente personas y mercancía, muchas veces no de manera legal.

Decomisan 'fayuca' en Chetumal

Se pudo observar en el operativo un tráiler que llegó a la zona e ingresó en la calle Río Verde, de donde se presume también se decomisará mercancía, de una bodega que se logró observar.