Declaran culpable a Mario Sáenz por el feminicidio de su ex novia

El skater Mario Sáenz fue declarado culpable por el asesinato de su novia Victoria Pamela Salas.

El caso se remonta a septiembre de 2017 cuando Victoria fue hallada muerta al interior de un hotel de Tlalpan en la Ciudad de México.

Mario fue señalado como presunto responsable, sin embargo aseguró que a la hora de los hechos él se encontraba levantando un acta en el Ministerio Público por problemas con un bache.

Fue hasta marzo de 2019 que el skater se entregó a las autoridades capitalinas reiterando que tenía las pruebas necesarias para comprobar su inocencia.

Mario Sáenz es declarado culpable

Más de dos años después de permanecer internado en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México un juez halló culpable a Mario Sáenz por feminicidio.

Durante la audiencia Consuelo Martínez, madre de Victoria Pamela, recordó que “tengo cuatro años, cuatro meses y dos días sin mi hija” y que su única intención es pedir “justicia por su feminicidio y que este asesino (Mario) pague por lo que le hizo a mi hija”.

"Son muchos sentimientos encontrados para mí y mi familia. Es mucho dolor y pues aunque haya sentencia y culpabilidad , eso no nos va a devolver a mi hija, pero ya no va destruir otro hogar. Es lo justo no nada más para Pamela, sino para cualquier mujer que vive violencia de género; toda mujer que es violentada se merece justicia”, dijo tras conocer el fallo de culpabilidad.

Será el próximo viernes cuando se lleve a cabo la audiencia de sentencia del skater bajo el cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

Familiares y amigos de Mario participarán este 8 de febrero en la primera Marcha Nacional por la Libertad de los Falsos Culpables, que se realizará del Ángel de la Independencia al Senado de la República.

Caso de Victoria Pamela Salas

De acuerdo con las investigaciones, Mario y Victoria entraron al hotel, ubicado a unas calles de Galerías Coapa, pero Mario salió primero, cerca de las 5:30 horas.

Casi 10 horas después, los encargados del lugar fueron al cuarto para avisar que su tiempo había vencido y, al no recibir respuesta, abrieron la habitación y encontraron el cadáver de Victoria.

Se sabe que Sáenz era socio de Zarape Zarape Skateshop, tienda de venta de accesorios patinadores. Ha participado en eventos de skateboarding como en el AMPA Latino, Tampa Pro, X Games México, Dew Tour y Vans Royal Side Stripe.

Fue patrocinado por la marca DC y ha ganado premios de 25 mil pesos en concursos.

