De un balazo en el rostro, matan a mujer en la región 240

Asesinan a mujer en la región 240 en Benito Juárez

Benito Juárez, Quintana Roo.- La madrugada de este martes, fue asesinada una mujer en la región 240 con un impacto de bala en el rostro, perdiendo la vida de manera inmediata en el lugar.

El reporte anónimo llegó alrededor de las 5:50 horas, donde denunciaron un cuerpo de una mujer sin vida sobre la carretera en la región 240 en la manzana 42 sobre la calle 70; rápidamente, elementos de la Policía Municipal, peritos y agentes del Servicio médico Forense de la Fiscalía General del Estado arribaron para acordonar el área así como para iniciar las investigaciones.

Los vecinos del lugar, refirieron que la ahora occisa estaba descansado sobre una banqueta, cuando presuntos sicarios a bordo de una motocicleta uno de ellos activó su arma de fuego disparando en una sola ocasión, impactando la bala en su rostro.

Por otra parte, la autoridad confirmó, tras inspeccionar a la ahora occisa, encontraron dentro de su ropa interior una bolsita de plástico transparente, que en su interior contenía un polvo blanco, mismas características a la cocaína.

Además, de manera extraoficial, según los peritos de la Fiscalía General del Estado, hallaron un casquillo percutido y un cartucho útil, así como una ojiva, aunque de manera oficial las autoridades no han dado una declaración oficial.

Hasta el momento las investigaciones continúan para dar con los presuntos responsables del crimen, preliminarmente, se dice que los vecinos al momento de que los oficiales iban para que sean entrevistados, no quisieron (las razones no se saben), por tal motivo los policías están haciendo un mayor trabajo.