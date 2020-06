De terror: Mujer mata y quema a menor embarazada para robarle a su bebé

Momentos de terror se vivieron en la ciudad de Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo cuando se reveló el verdadero origen de uno de los asesinatos más brutales en este punto turístico, donde una menor de edad perdió la vida.

El pasado 30 de mayo autoridades encontraron una bolsa negra con restos humanos calcinados, y aunque se le atribuía al crimen organizado se reveló que era un crimen con el motivo de robarle el bebé a una mujer embarazada.

Como si se tratara de una película de horror, una mujer asesinó a la menor de edad con el motivo de robarle al bebé dentro de su vientre, para después descuartizarla y quemarla.

En las inmediaciones de la avenida Río Tapajo y Río Sao Pablo del fraccionamiento Villas Rivera, fue donde se encontró el cuerpo calcinado de quien después de identificó como una mujer menor de edad.

Las autoridades iniciaron su investigación y lograron detener a una mujer identificada como Juanita N, quien con engaños invitó a la menor embarazada a subir a su automóvil supuestamente para llevarla a su casa.

Su verdadero motivo fue llevarla a una zona cercana donde en compañía de su esposo asesinaron a la menor con una piedra, con la que le golpearon la cabeza hasta quitarle la vida y abrirle el vientre con un cuchillo.

Asesinó a menor para robarle a su bebé

De acuerdo con los informes, la mujer asesinada tenía aproximadamente 7 meses de embarazo y era originaria de Chiapas, quien fue mutilada por la asesina de origen yucateco para extraer el bebé y hacerlo pasar como suyo.

Se dijo que el motivo del asesinato fue para que el esposo de la asesina no la dejara, ya que aparentemente era estéril y no podía darle hijos a su marido, por lo que planearon el asesinato para quedarse con el bebé de la mujer, quien aparentemente era de escasos recursos y no tenía familia en la ciudad.

Con información de la opinión.