¡De terror! Hombre es asesinado y junto a su cuerpo colocaron juguetes en Sinaloa

El cuerpo sin vida de un joven encontrado en Bella Vista, Culiacán, Sinaloa causó terror entre los pobladores, pues además de ser asesinado el joven fue abandonado en un camino de terracería y junto a su cuerpo fueron también colocados carritos de juguetes.

El joven fue encontrado la noche del pasado martes 12 de noviembre, su cuerpo se estaba boca abajo en una brecha que va del poblado de Bella Vista con dirección al fraccionamiento de Valle Alto, junto a su cuerpo estaba dos carritos de juguete.

Su cabeza estaba cubierta con una playera

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, pues no llevaba ninguna identificación que ayude a conocer su nombre, sin embargo se indicó que el joven es de complexión delgada, tez morena, y al momento de ser encontrado vestía únicamente un pantalón de mezquilla, pues no llevaba zapatos aunque tenía una playera de color naranja con la cual tenía la cabeza cubierta.

Una denuncia ciudadana a los números de emergencia fue la que notificó a las autoridades, a quienes les informaron que en la brecha mencionada se encontraba un hombre inconsciente.

Elementos de seguridad se trasladaron hasta el lugar de los hechos y confirmaron el hallazgo, así mismo procedieron a acordonar el área.

Se dijo que junto al cuerpo no encontraron casquillos percutidos o algún arma, por lo que se cree que el joven fue asesinado en otro lugar y abandonado en el sitio donde fue hallado.

Otro joven hallado en Sinaloa sin vida

Pánico vivieron los vecinos de Culiacán, Sinaloa, pues encontraron el cuerpo sin vida de un joven quien tenía los ojos encintados, lo que ha hecho creer que los organos visuales del hombre le fueron arrancados.

De acuerdo con la información preliminar el hombre fue hallado sin vida, sobre un charco de sangre, en el sector de San Isidro, de Culiacán, Sinaloa.

