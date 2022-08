Dan el último adiós al cuerpo de Abigail H.U, familiares y amigos piden justicia

Esta tarde, el cuerpo de Abigail de 30 años de edad, fue despedido por familiares, amigos y colectivos feministas, quienes acompañaron al cortejo fúnebre para presenciar su sepultura, en el cementerio municipal del puerto de Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec.

Durante el recorrido fúnebre, también estuvieron presentes consignas para exigir justicia por el caso de la mujer, que fue encontrada sin vida al interior de los separos, en la cárcel municipal de Oaxaca el pasado 19 de agosto.

En ese sentido, los familiares precisaron que la mujer dejó en la orfandad a dos pequeños, mientras que también señalaron, que pidieron se realice una tercera autopsia al cuerpo de la joven, para esclarecer los hechos.

Desechan que se trató de suicidio

Los padres de la hoy occisa, desecharon que los hechos se traten de un suicidio por lo que, los restos de abigail, fue examinado por al menos 5 días, por varios equipos, entre ellos uno campechano, que fue solicitado por la familia, a fin de esclarecer los datos en la investigación, ya que las dos necropcias realizadas con anterioridad, por las autoridades, señalan que se trató de asifixia por ahorcamiento.

"Lo hacemos para comprobar que mi hija no se suicidó. Yo no quiero que después de enterrarla me digan eso y den carpetazo, que también me digan que si no estoy contento con el resultado, la desenterremos", externó el padre de la joven víctima.

Los hechos

Los familiares piden justicia

Las autoridades informaron, que la mujer fue detenida luego de cometer faltas administrativas, situación que la llevó ante un juez cívico, que como informó La Verdad Noticias, le dio la oportunidad de elegir la forma de pagar el presunto delito cometido, a lo que ella eligió 24 horas de arresto, no obstante tras 5 horas después fue encontrada sin vida al interior de los separos, en las investigaciones correspondientes, se señaló que posiblemente se suicidó con su propia ropa interior, hecho que hasta el momento ha sido rechazado por la familia, quienes piden justicia por el feminicidio de Abigail H.U.

