Dan 48 horas a la FGR para cumplir con amparo concedido a “La Reina del Pacífico”

Un juez concedió un plazo de 48 horas a la Fiscalía General de la República para que se informe el destino de las pólizas que aseguraron a Sandra Ávila Beltrán hace 15 años.

El juez señaló que la Fiscalía no ha cumplido el amparo que se concedió a Sandra Ávila, mejor conocida como “La Reina del Pacífico”, en donde se busca que le devuelvan las pólizas de seguro de ella y de su hijo.

El Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo solicitó información a la FGR, sin embargo la dependencia sólo indicó que no era posible devolverle las pólizas, sin dar ninguna razón, ni informó dónde se localizaban.

Por lo que el juez analizó las respuestas dadas por la FGR, relacionadas a lo que ocurrió con las pólizas que se aseguran desde el 2014, y si estas pueden ser devueltas o no a “La Reina del Pacífico”, tal como indica el amparo.

Y como la FGR no dio cumpimiento a dicho amparo el juez le otorgó 48 horas para que nuevamente se informe sobre lo ocurrido con las pólizas.

Recordemos que el amparo dado a La Reina del Pacífico, que concedido y firmado sdes el pasado 30 de abril el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México.

Tras no cumplirse el amparo, La Reina del Pacífico demandó un acuerdo ministerial en que se le informó que no es posible devolverse las pólizas de seguro de su hijo y de ella, así mismo señaló que no le han indicado dónde están.

Así mismo la defensa de Sandra Avila, señaló que le están violentando sus derechos de propiedad. En la resolución señaló:

“A decir de la impetrante, está siendo molestada y afectada en sus derechos de propiedad con motivo de que no se determina el destino de las pólizas de seguro de vida y recursos económicos en ellas contenidas”

