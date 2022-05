Crimen organizado secuestra a migrantes en Guanajuato, este es el modus operandi

Crimen organizado secuestra a migrantes en Guanajuato, las personas que buscan cruzar la frontera son privadas de su libertad y de acuerdo al Colectivo Justicia y Esperanza, los delincuentes piden rescates de hasta 10 mil dólares a sus familiares que se encuentran en Estados Unidos.

El Colectivo Justicia y Esperanza dijo que como ellos, otros han detectado varios modus operandi de los que los migrantes han sido víctimas en su tránsito hacia la frontera.

De acuerdo al Colectivo Justicia y Esperanza, se implementan claves que previamente los cárteles otorgan a los migrantes y que les son solicitadas antes de cruzar. En caso de no contar con alguna clave son secuestrados.

Los colectivos detectaron que los migrantes (especialmente aquellos que son menores), son reclutados por los cárteles donde no solo serán parte de los mismos, sino también a modo de secuestro, para posteriormente pedir rescates a sus familiares en Estados Unidos. Las recompensas que piden son de 3 mil 500 hasta los 10 mil dólares.

“Los secuestran, piden rescate a quienes están en Estados Unidos, porque incluso les dicen: dame un número de teléfono, el que te pueda pagar el rescate; y piden desde 3 mil 500 dólares hasta 10 mil dólares, depende de cómo se ven”, reveló el integrante del colectivo.

Complicaciones en búsqueda de secuestrados

El colectivo dijo que hay muchas complicaciones en el rescate de víctimas.

El colectivo explicó que hay problemas en medio de la labor de búsqueda de migrantes desaparecidos y la identificación de sus restos; por ejemplo, en aquellos casos cuando son asesinados por los cárteles y sus restos son lanzados a las fosas.

Esto se debe a la escasa información que se tiene disponible sobre ellos, así como a lo complejo que es localizar a sus familiares.

Los nacidos en México que se encuentran extraviados en muchas ocasiones no son localizados, la situación es aún peor cuando se trata de migrantes, porque en su caso no existe una cifra real de cuántos de ellos se encuentran desaparecidos.

El Colectivo Justicia y Esperanza dijo respecto a que el crimen organizado secuestra a migrantes en Guanajuato y las búsquedas: “Es todavía aun peor porque, por ejemplo, en el caso de las personas migrantes no había una cifra real, no hay un dato, digamos exacto; si no hay un dato exacto, mucho menos para los migrantes”, agregó.

