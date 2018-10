¡Crimen familiar! Niña fue asesinada por sus tíos

Confirman muerte de Sheila, murió ahorcada así lo demuestran los primeros resultados de la autopsia sobre su cuerpo, la niña de 10 años que apareció asesinada en San Miguel, Argentina.

"Asfixia por estrangulamiento a lazo".

Sheila "N" de 10 años.

La niña fue estrangulada con un lazo que le dejó un surco de 3 centímetros de ancho en el cuello. No obstante, el cuerpo no presentaba lesiones compatibles con abuso sexual. Creen que la atacaron para violarla y no llegaron a consumar el hecho.

La menor identificada como Sheila "N", estaba desaparecida desde el domingo, cuando la habían visto por última vez jugando en la puerta de su casa ubicada en Berón de Estrada al 400, en el barrio Trujui de San Miguel.

Según el estado del cuerpo de Sheila, su muerte ocurrió desde hace tres o cinco días.

La desaparición de Sheila movilizó a familiares, amigos y autoridades quienes temían encontrarla sin vida, panorama desalentador que ocurrió y la hipótesis del abuso sexual será erradicada y reforzada con la autopsia que se le realizó al cuerpo.

Cuatro días después la Policía la encontró adentro de una bolsa de basura que estaba entre dos medianeras. Una de las paredes linda con la casa de sus tíos paternos, Leonela Ayala (25) y Fabián González (24), de nacionalidad paraguaya.

Los dos están detenidos acusados del crimen. "Tomamos alcohol y drogas y no sabemos qué pasó", habría confesado Leonela Ayala ante la Policía.

Te puede interesar: Asesinan a niño y lo dejan envuelto en cobijas; Estado de México.

La tía de Sheila y su esposo fueron detenidos y a decir del fiscal a cargo de la investigación, todo arroja que asesinaron a la niña para encubrir una presunta violación.

El crimen conmocionó al barrio Trujui, que eldía de ayer se movilizó para reclamar justicia. Por la noche, la familia se preparaba para realizar realizar el velorio.