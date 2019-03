Conoce los mensajes que Emma Coronel le envió a su esposo ‘El Chapo’

Emma Coronel, esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, reapareció en redes sociales con la publicación de imágenes presuntamente dedicadas al capo, a unas semanas de que el Jurado de la Corte Federal de Brooklyn, Estados Unidos, lo hallaran culpable de 10 delitos relacionados al narcotráfico.

Derivado de lo anterior, ‘El Chapo’ podría ser sentenciado a cadena perpetua, pero lo determinará el Juez Brian Cogan, en próximos meses.

Ante esta expectativa, Emma Coronel publicó en su cuenta oficial de Instagram (@therealemmacoronel) varias imágenes con textos conmovedores, tales como: “Mi forma de querer es un poco rara, pero es sincera”, “Odio cuando me dicen: Con el tiempo lo vas a superar. Mira pedazo de Sócrates, yo necesito estar bien ahora, no en mil años”, “A veces el destino nos une para conocernos, no para juntarnos”.

Pero el que más resalta es: “Sé que me extrañas y yo también pero Shhh… sigamos fingiendo que somos fuertes”. Lo que hace evidente que las imágenes van dedicas a Guzmán Loera.

