Con un disparo en la cabeza asesinan a sangre fría a un hombre en Morelos

Un hecho lamentable se registró en el municipio Jiutepec, de Morelos, donde un hombre fue asesinado con el “tiro de gracia”, pues autoridades encontraron su cadáver con un impacto de bala en la cabeza.

De acuerdo con la información preliminar aproximadamente a las 11 de la mañana autoridades recibieron el reporte de un hombre que había sido encontrado sin vida en la colonia Tetecolala, en el municipio mencionado de Morelos.

Fue asesinado con el "tiro de gracia"

Con un disparo en la cabeza asesinan a sangre fría a un hombre en Morelos

Tras el reporte elementos de seguridad se trasladaron al lugar para confirmar los hechos y tomar nota de lo ocurrido. Al llegar policías encontraron a la víctima, una persona del sexo masculino, quien presentaba un impacto de bala en la cabeza, lo que presuntamente le arrebató la vida de forma inmediata.

Asimismo se dijo que elementos de la Policía de Investigación Criminal encontraron en el lugar de los hechos un casquillo percutido, en la Calle Prolongación 40 Norte, una zona que suele estar despoblada y dónde inicia la reserva ecológica “El Texcal” de Morelos.

Autoridades señalaron que fueron vecinos de la zona quienes notificaron a los números de emergencia, indicando que no reconocían a la víctima, pues al parecer no es un habitante de la zona. De igual forma los ciudadanos indicaron que no escucharon ruidos extraños o disparos que delataran el crimen.

Con un disparo en la cabeza asesinan a sangre fría a un hombre en Morelos

Investigaciones preliminares apuntan a que la víctima fue levantada por un grupo armado, que durante la madrugada lo trasladaron al lugar de los hechos, donde fue asesinado y horas más tarde localizado sin vida.

Te puede interesar: IMÁGENES FUERTES: Dejan cuerpos descuartizados de rivales del CJNG en Morelos

Cabe indicar que este no es el único caso que se ha registrado en la zona, de hecho el área parece ya ser un “tiradero” de los grupos criminales, pues en la zona han sido encontrados por lo menos cinco cadáveres en situaciones similares, hecho que ha resultado alarmante y que ya está siendo investigado por las autoridades de la entidad.