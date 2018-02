Con sillas y tubos matan a un joven en brutal pelea

Con sillas y tubos matan a un joven de 26 años en brutal pelea en un restaurante de la ciudad Allahabad en la India, informaron medios locales de comunicación y autoridades.

El video la brutal quedó grabado gracias a las cámaras de vigilancia del restaurante donde ocurrió todo.

Al principio de la grabación se ve como varios jóvenes que acababan de salir del establecimiento vuelven a entrar al restaurante para atacar a tres clientes.

Con sillas, los jóvenes empezaron a atacar a las personas hasta que uno de los meseros golpeo con un tubo a uno de los jóvenes.

El brutal golpe lo dejó sin sentido y cuando el resto del grupo atacante abandonó el establecimiento otros comensales lo arrastraron a la calle.

En ese momento dos de ellos le propinaron golpes con un tubo y una piedra, cuando seguía inconsciente.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que empezó la brutal pelea, pero fueron detenidas tres personas, incluido el mesero.

PELEA ENTRE CHICAS SE VIRALIZA

El vídeo de la pelea callejera entre mujeres que termina con un golpe fatal del UFC se ha viralizado por todo Estados Unidos ya que muestra como las dos chicas se dan con todo en plena luz del día en las calles de Nueva York.

La pelea comenzó (según cuentan usuarios que compartieron el vídeo ) por un pleito de amor.

Una de las chicas envío textos vía WhatsApp al pretendiente con palabras subidas de tono. Esto enfureció a la otra chica la cual decidió ir a encararla para dejar en claro este asunto.

Este encuentro no terminó muy bien ya al encontrase no dejaron de insultarse hasta llegar al desenlace de la situación donde terminaron a golpes limpios hasta que una de ellas le realiza una llave estilo UFC y la deja noqueda en el piso esto no freno a la chica y continuo golpeándola en el suelo.

El vídeo cuenta con más de 500 mil reproducciones en Facebook.