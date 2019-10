“Con nosotros no se juega”, Cartel de Sinaloa asesina a una candidata

Karina García, candidata a la Alcaldía del municipio de Suárez en las elecciones locales de octubre en Colombia, fue asesinada junto a cinco personas, entre ellas su mamá, en un ataque perpetrado en un municipio del suroeste del país.

Las investigaciones apuntan a que el Cártel de Sinaloa (CDS) habría sido el responsable de este multihomicidio, debido a los mensajes que aparecieron luego del atentado.

El hecho ocurrió la noche del domingo, uno de septiembre del presente año, cuando la candidata viajaba a bordo de su camioneta blindada, misma que fue “objeto de un atentado con armas de largo alcance” y posteriormente incinerada en el departamento del Cauca, dijo Jair Rossi, defensor del pueblo regional.

Cartel de Sinaloa infunde miedo

Días después del atentado, comenzaron a circular folletos con un mensaje firmado por el Cártel de Sinaloa, en el que aseguran haber cometido varios hechos violentos.

“Con nosotros no se juega”, Cartel de Sinaloa asesina a una candidata

“Nosotros dijimos que con nosotros si se trabaja derechito. Con nosotros no se juega y a todo aquel que no quiera trabajar con nosotros le va a pasar lo mismo, los vamos a masacrar como animales. El que no quiera trabajar con nosotros lo vamos a volver cenizas (sic)” se leía en los mensajes que fueron distribuidos en Colombia.

Aunque en el panfleto no se menciona directamente el crimen contra Karina García y sus familiares, la referencia a las masacres en plural señala una presunta responsabilidad en la autoría de éste y otros crímenes que han azotado el Cauca en lo que va del año.

“Con nosotros no se juega”, Cartel de Sinaloa asesina a una candidata

Sin embargo, las autoridades no han confirmado que la principal línea de investigación sea contra el cártel mexicano, que en su momento dirigió el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, pero hasta el momento las autoridades no han revelado más detalles sobre el caso.

“No se puede dar veracidad de los papeles pero están haciendo las investigaciones”, apuntó Milciades Vergara, secretario de Gobierno del municipio de Suárez a RCN Radio.

“Con nosotros no se juega”, Cartel de Sinaloa asesina a una candidata

El mensaje atribuido al Cártel de Sinaloa también lanza amenazas a las extintas AUC para advertirles que pueden entrar en una guerra contra ellas, a la guardia indígena y a los candidatos a alcaldías, gobernaciones y líderes sociales para no “se manejen bien” con ellos.

Te puede interesar: Los gemelos que TRAICIONARON a El CHAPO y ahora temen por su vidas

Dolor profundo. Lamentamos y rechazamos la masacre en la que miserables terroristas asesinaron a nuestra candidata Karina García Sierra en Suarez,Cauca.Exigimos y garantías presidente @IvanDuque para nuestras vidas y poder participar en la contienda electoral. @PartidoLiberal pic.twitter.com/7DfRupG0mj — Partido Liberal (@PartidoLiberal) 2 de septiembre de 2019

Dale CLICK en la estrella de Google News y síguenos