Con narcocorrido de El Abuelo muestran FUERTES IMÁGENES de enfrentamientos en Michoacán

A través de redes sociales se ha difundido unas imágenes captadas por un dron que muestran el aterrador saldo que dejaron los enfrentamientos registrado el pasado 30 de agosto en Tepalcatepec, Michoacán.

El video fue compartido por el portal El Blog del Narco y lo que causó asombro en el video no fueron únicamente las personas abatidas, sino que la imágenes iban acompañadas de un narcocorrido, el cual presuntamente iba dirigido a El Abuelo.

Gente de El Abuelo habría difundido las imágenes

Se dice que fue precisamente la gente del grupo “El abuelo” quien difundió el video, el cual fru grabado con un dron, en el que se puede observar varias personas ejecutadas y tiradas sobre el pavimento, junto a diversas camionetas.

Las imágenes iban acompañadas de la canción “El Cambio” del cantautor mexicano Noel Torres, cuya letra al parecer hace referencia a El Abuelo.

Cabe indicar que El Abuelo ha sido señalado como un comerciante que forma parte de las autodefensas y evita que el crimen organizado entre en la región y a pesar de ser detenido en tres ocasiones en cada una de ellas logró su libertad, pues no habían prueba suficientes que lo relacionarán con algún cártel de drogas, además sus salidas de prisión siempre fueron aplaudidas por su comunidad.

El narcocorrido de El Abuelo

En la canción que acompaña el video precisamente hace alusión a la gente del pueblo que se ha levantado en armas con tal de mantener a salvo la comunidad, en ella se puede escuchar:

"Hoy vamos a luchar por nuestro pueblo, pues lo valiente que me enorgullece, soy un Michoacano, ya me colgué el arma y hoy me he convertido en un comunitario".

#Sicarios de Juan Farias Alvarez "#ElAbuelo" graban con dron el saldo de la Guerra en #Tepalcatepec, #Michoacan donde fueron quedando camionetas baleadas y sicarios del #CJNG acribillados, así el resultado tras ganar su primera batalla a "#ElMencho"https://t.co/gEh8RiyQo1 pic.twitter.com/SRA8ODhq24 — Blog del Narco Oficial (@blogdelnarcomx) August 31, 2019

El narcocorrido señala el cambio que la población está buscando, pues incluso menciona que fue el propio gobierno quien los ha abandonado, pero ellos siguen firmes y apoyando a su líder, El Abuelo.

"Hoy vamos a pelear por los derechos que nos merecemos porque hasta el gobierno se nos hace el ciego, pero a motivarnos llegó nuestro líder llamado el abuelo”

