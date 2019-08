Con manta y cabeza de puerco amenazan a funcionarios penitenciarios en CDMX

Autoridades de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ya se encuentran trabajando para saber de donde provienen las amenazas que recibieron a través de una manta y una cabeza de puerco, mismo mensaje que al parecer se encontraba dirigido hacia Pablo López Jaramillo, director de seguridad del Sistema Penitenciario de la capital del país.

De acuerdo con los reportes de las primeras investigaciones, aunque no se ha podido confirmar a ciencia cierta, pero aparentemente son personas que pertenecen a grupo de crimen organizado, y que los que ordenaron enviar dicho mensaje son personas que operan desde varios penales del país, aunque solo con las investigaciones se podrá determinar con satirus quien fue la mente maestra del acto.

Después de recibir la cabeza del animal, el personal de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), procedió con la apertura de una carpeta de investigación, la cual se vio marcada por el delito de amenazas, mismas que se vieron recibidas en en la esquina de la calzada Ermita Iztapalapa y Rocío, colonia La Era en la Alcaldía de Iztapalapa con una “narcomanta”.

El texto de la manta, como ya se había informado, va dirigido al director de seguridad del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Pablo López Jaramillo, a quien le decían “aquí no hay hermandad” con varios insultos y agresiones, además de que le pedían que renunciara lo más pronto posible o lo lamentaría; el mensaje concluye con un “Viva México”.

Por su parte, Jesús Orta Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana, (SSC) comentó que dicha manta no era por parte de ninguno de los grupos delictivos conocidos ni desconocidos, ya que no se encontraba firmada.

“no es de un grupo en particular, no está firmada, simplemente habla de que se está beneficiando a ciertas personas, no dice quiénes, lo único que tenemos cierto de lo que dice el mensaje, que obviamente se tiene que investigar, es que va dirigido al coordinador de reclusorios”.