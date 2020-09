Con huelga de hambre comunidad LGBT exige tipificar crímenes de odio en Veracruz | Twitter

Activistas de la comunidad LGBT+ han mantenido una huelga de hambre por siete días, como manera de protesta para exigir al gobierno de Veracruz, que modifique el Código Penal y tipifique los homicidios de las personas gay como crímenes de odio.

Sin embargo, ante la falta de respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), la comunidad LGBT+ ha llevado la huelga de hambre hasta las instalaciones de dependencia, pues exigen una reunión con la titular, Verónica Hernández Giadans.

Jazz Bustamante, coordinadora del Observatorio Nacional contra los Crímenes de Odio a las Personas LGBTTTI en Veracruz, detalló que apartir de este jueves, instalarán una casa de campaña a las afueras de la FGE para lograr una reunión con Hernández Giadans, a quien acusan de ignorar sus peticiones.

La huelga de hambre comenzó desde el pasado 27 de agosto y desde entonces no han tenido respuesta de las autoridades. Foto: Twitter.

“Sin ningún problema aquí me quedo, hoy estoy cumpliendo siete días que no he comido nada sólido, solo he tomado agua, electrolitos y miel porque mi doctor me checó y estoy estable; de aquí nos movemos hasta que Verónica (Hernández Giadans) nos firme estos acuerdos o nos mande a uno de sus fiscales regionales, pero que nos firme este acuerdo”, dijo la activista a AVC Noticias.

Veracruz de los estados más peligrosos para la comunidad LGBT

En tan sólo 18 meses, en Veracruz han sido asesinadas 80 personas de la comunidad LGBT+, lo que representa alrededor de un asesinato cada semana, denunció Benjamín Callejas Hernández, presidente de la Coalición Estatal LGBTTTI.

Hoy apartir de las 7:00 pm inicio una huelga de hambre por los crímenes de odio en Veracruz y México, solo hay 2 peticiones: nos reciba fiscalía y se creé un protocolo para clasificar las causales agravantes del código penal de Veracruz y estados donde hay reforma. pic.twitter.com/R8Sakhpd99 — Jazz Bustamante. (@tv_yazi) August 27, 2020

En entrevista para AVC Noticias, el activista señaló que los crímenes de odio en Veracruz siguen una tendencia a la alza, pues en 2018 se cometieron 29 asesinatos, en 2019 la cifra subió a 32 y en solo 7 meses del 2020, ya son 19.

Además, según dijo Callejas Hernández, en ninguno de los 80 crímenes de odio acumulados en la entidad desde 2018, se han registrado avances singnificativos en las investigaciones o se han encontrado presuntos culpables.

Con información de AVC Noticias