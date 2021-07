¿Cómo prevenir la violencia de género en México?

Para poder evitar o prevenir la violencia de género en México es necesario fomentar e inculcar la educación de las relaciones de respeto, así como la igualdad de género, en edades tempranas, de acuerdo con expertos.

Hay que erradicar el criterio de que los celos son una prueba de amor (solo es amor propio). No sobreproteger a los niños al punto de que no se pongan en el lugar del otro. No tolerar otras formas de violencia como la psicológica. Concientizar a los familiares de las víctimas para que no minimicen los malos tratos.

El trabajo con jóvenes es la mejor opción para conseguir un progreso rápido y sostenido en lo que respecta a la prevención y erradicación de la violencia de género en México. Sin embargo, las políticas públicas no inciden de manera notable en esta etapa de la vida, donde debería de ser una acción crucial para fomentar los distintos valores en la igualdad de género .

¿Cómo prevenir la violencia de género en la familia?

Miles de mujeres son víctimas de agresiones en todos los rubros sociales

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, padres, madres y hermanos son una poderosa herramienta para prevenir y combatir el aumento en la violencia familiar y de género, sobre todo, a la hora de desmontar roles y estereotipos sexistas y de implicar a los hijos en las tareas del hogar o en la toma de decisiones, siempre, en un plano de igualdad. Aquí algunos consejos:

Los padres siempre deben dar ejemplo a sus hijos.

Hay que Implicar a los niños y niñas en las tareas del hogar.

No debemos nunca disculpar o pasar por alto los comentarios, bromas, sarcasmos, anécdotas o chascarrillos de corte machista.

Es muy importante implicarse con otras familias a través de las Ampas de los colegios.

Hablar y debatir sobre estos y otros temas con los hijos.

Responder siempre a todas sus dudas.

Aceptar los conflictos como una característica más de las relaciones familiares y como una oportunidad para crecer.

Estar muy atentos a la influencia de los medios de comunicación, de internet y de los videojuegos.

Y, por supuesto, observar, escuchar y desmontar prejuicios, siempre.

¿Cómo se puede evitar la discriminación y el machismo en la familia?

La violencia intrafamiliar cada vez va en aumento

Es indispensable, proteger roteger a las mujeres contra cualquiera de los tipos de violencia machista que se produzca en la familia, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida social.

2. Eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas. Los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida.

3. Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer y estudiar las causas y las consecuencias de la violencia contra la mujer y la eficacia de las medidas de prevención.

4. Eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la prostitución y trata de mujeres.

¿Cuáles son las principales causas de la violencia de género?

El machismo es una de las causas de la violencia contra la mujer

De acuerdo con expertos del CONAVIM, la violencia de género es el problema más grave en México después del COVID-19, entre sus principales causas de la violencia se encuentran: el alcoholismo, la intolerancia, la drogadicción, la ignorancia y la falta de moderación y control.

Esta situación, tiene graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas en las víctimas de este delito, por ello, es indispensable conocer cómo prevenir la violencia de género en México.

