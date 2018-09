¿Cómo conquistó El Chapo a Emma Coronel?

Emma Coronel habló en entrevista con Telemundo sobre cómo comenzó su relación con Joaquín Guzmán Loera mejor conocido como El Chapo Guzmán.

La entrevistadora le cuestionó sobre el proceso a enamorarla pues no es ningún secreto que el jefe del Cartel de Sinaloa le lleva más de 20 años. Emma le respondió sin pensarlo dos veces:

"En varias ocasiones iba a la casa, me conquistó su platica, su forma de tratarme, no me llevó grandes regalos, ni grandes cosas, sino que el se gana a las personas por su forma de ser y de actuar" afirmó Coronel.

Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán

"Es amable, a todo el mundo anda saludando".

La joven de 29 años, afirma que Guzmán Loera tiene una personalidad humilde, lo cual le enamoró, además afirma que no se siente superior a nadie más apesar de ser un lider nato.

"El no se hace distinguir entre las demás personas, todos lo tratan como a cualquiera, con respeto claro", aclaró.

Checa la entrevista completa aquí: