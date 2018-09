¿Cómo conoció el Chapo Guzmán a Emma Coronel?

El Chapo Guzmán además de haber sido el hombre más buscado por el FBI, también tuvo varías historias de amor, pero la última fue con la guapa y joven, Emma Coronel. En una entrevista exclusiva con Telemundo, la esposa de Joaquín Guzmán dio detalles sobre cómo se conocieron.

"El estaba bailando con otra muchacha y yo con mi novio, (en ese entonces yo tenía novio) y nos encontramos en el centro de la pista, el bien coqueto me sonrío, ya al ratito me dijo una persona 'que dice el señor que si quieres bailar con el', y dije ok", afirmó Emma.

Emma Coronel tenía 18 años cuando empezó su relación con Joaquín Guzmán

La mujer argumentó que en los ranchos se estila bailar con todas las personas que te saquen a la pista. Y mientras bailaban Emma no contempló a Joaquín Guzmán como un posible amor, pero si como un buen amigo.

"Me inspiró muchisima confianza, no como hombre, sino como amigos"

La pareja no se volvió a ver hasta después de un año cuando Emma ganó el certamen de belleza de la Feria del Café y la Guayaba. Tras este evento poco a poco comenzó la historia de amor.

Checa la entrevista completa:

Hasta la fecha Emma Coronel le demuestra su amor al capo asistiendo a sus audiencias y estando pendiente de las necesidades de su esposo aún estando recluido en el penal de máxima seguridad en Nueva York.

