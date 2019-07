¿Cómo atraparon a Miguel Ángel Félix Gallardo? La historia real

Guillermo González Calderoni quien fuera el encargado de perseguir y capturar a Miguel Ángel Félix Gallardo, mejor conocido como "El jefe de jefes", reveló varios detalles que muchos desconocíamos sobre la captura del fundador y líder del Cártel de Guadalajara.

"Establecimos una vigilancia, después de varíos problemas, alquilamos un departamento frente a su casa y un día que llevaron una nevera con camarones y otras comidas, cuando salieron sus guardias, 14 de nosotros entramos, lo detuvimos vivo dentro de su casa, sus guardias huyeron".

"Lo detuvimos, lo llevamos a una casa de seguridad y después a la CDMX".

"Lo hicimos recostarse boca a bajo, cuando se levantó, me ofreció 5 o 6 millones de dólares a cambio de su liberación, me amenazó: "si me entregas eres hombre muerto", me dijo"...

Miguel Ángel Félix Gallardo

Checa el video completo:

Guillermo González Calderoni fue un personaje controversial, pues se decía que estaba protegido por el gobierno y por diferentes grupos del crimen organizado.Lo vincularon con el Cártel de Tijuana, de los Arellano Félix; el Cártel del Golfo y hasta el propio Cártel de Sinaloa.

Lo cierto es que González Calderoni no estaba casado con ninguna organización criminal, sino que se vendía al mejor postor; protegía y traicionaba según el número de cifras tras el signo de pesos.

Se decía que Félix y Calderoni eran muy cercanos.

Guillermo González Calderoni

Algunos medios de comunicación narran que al momento en que Calderoni y Félix Gallardo, el capo le preguntó sorprendido "¿Qué pasó compadre?", a lo que González Calderoni respondió "¡Qué compadre ni qué madres!", a la vez que le soltaba una cachetada.

¿Quién fue Guillermo González Calderoni?

En la Procuraduría General de la República (PGR), González Calderoni fue de la Dirección de la División de Investigación contra el Narcotráfico y luego a la Dirección General de Intercepción Aérea, Terrestre y Marítima. E incluso, fue delegado de la PGR en San Antonio, Texas, en Estados Unidos.

