Comando armado ejecuta a una mujer mientras 'cazaban' a policía en Guayaquil

Durante la noche del domingo, un agente de la policía de tránsito y una mujer fueron ejecutados en la zona suroeste de Guayaquil en Ecuador, siendo acribillados en el domicilio de una de las víctimas.

En punto de las 9 de la noche de ayer, las autoridades ecuatorianas recibieron el llamado de emergencia por detonaciones de arma de juego en las inmediaciones de la calle 24 y Argentina, donde también se reportaron las ejecuciones.

Tras movilizar unidades y trasladarse al sitio de los hechos, corroboraron el fallecimiento de dos personas, una mujer y un oficial de la policía de tránsito, por razones aún desconocidas.

De acuerdo con las declaraciones que dio Juan Carlos Mafia, elemento de la policía nacional de Ecuador, un grupo armado se traslado a la casa de la madre del agente de tránsito, donde abrieron fuego con armas de grueso calibre.

Asimismo, tras escuchar las detonaciones, el policía emprendió la huida para librarse de los proyectiles de arma de fuego para intentar ocultarse en la casa de una mujer cuadras mas adelante.

En la calle San Martín y 25, el policía ingresó a la casa de una mujer para resguardarse, donde los sicarios le dieron alcance y nuevamente abrieron fuego contra el domicilio, matando al policía y a la mujer que estaba en la vivienda.

Autoridades investigan doble asesinato en Ecuador

Cabe mencionar que en La Verdad Noticias averiguamos que la mujer fallecida no tenía nada que ver con el policía, simplemente fue víctima de los delincuentes, quienes no se limitaron a acribillarla a pesar de que no tenía ningún tipo de crimen.

Hasta el momento no se han realizado detenciones en cuanto a las ejecuciones que se registraron en Guayaquil, pero la población exige justicia por el nivel de inseguridad que se presenta, especialmente por la muerte de la mujer.