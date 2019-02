Comandante Cobra lanza advertencia a violadores y ladrones; Serán marcados como vacas

A través de un video difundido en redes sociales, Iván Riebeling, ‘El Comandante Cobra’, jefe de las autodefensas internaciones, envió un contundente mensaje a los criminales de la república mexicana, al señalar que quienes se quieran pasar de listos y perjudicar a los mexicanos serán marcados con una señal metálica en el pecho, espalda y en la frente.

Por lo anterior, pidió a los delincuentes y violadores se abstengan de cometer actos ilícitos, ya que segundos después convocó a las autodefensas de todo el país a tomar la medida que está presentando: detener a los criminales y marcarlos con un fierro con la leyenda de “por rata” y “por violador”.

Señaló que esta medida es necesaria tomarla ya que las autoridades no hacen justicia con los delincuentes, y en algunos casos hasta protegen los grupos delictivos.

A pesar de ello, dijo que él no matará a los criminales ya que no es un asesino pero no se tocará el corazón para marcar “como vacas” a todos ellos.

En el mismo video exhortó a los ex presidentes de México que dejen trabajar a Andrés Manuel López Obrador, pues si no lo hacen, correrán con la misma suerte de las ratas a las que está amenazando y los marcarán.

