Ciro Gómez Leyva denuncia intento de asesinato en su contra | Especial

El periodista Ciro Gómez Leyva reportó un intento de asesinato en su contra cuando se encontraba a bordo de su camioneta; sin embargo, se desconocen las causas del ataque.

De acuerdo con el comunicador, dos sujetos a bordo de una motocicleta, le dispararon, pero el blindaje de su automóvil impidió que las balas le causaran daño.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL”, informó el comunicador.

A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022

El ataque hacia el comunicador se da en un contexto de 11 periodistas asesinados en México, luego de que Reporteros Sin Fronteras (RSF) diera a conocer su balance anual.

La asociación reportó que, durante este 2022, han muerto 57 trabajadores de la información en todo el mundo, colocando a la nación azteca como la más letal para este oficio.

Agradezco sus mensajes. Me salvó el blindaje de la camioneta. CGL pic.twitter.com/jNfX0N5uCA — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022

Sheinbaum ofrece apoyo a Gómez Leyva

Luego del ataque en contra del periodista, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la policía capitalina se pusó en contacto con Gómez Leyva.

Sostuvo que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han tenido acercamiento con el comunicador y comenzó una investigación para dar con los implicados.

Acabo de hablar con @CiroGomezL estamos brindándole a través de la @SSC_CDMX protección e iniciando investigaciones con cámaras de @C5_CDMX Nuestra solidaridad y apoyo. https://t.co/2jnGjMOuIp — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 16, 2022

