Cinco de cada 10 policías son asesinados en México fuera de su horario de trabajo

Cerca de 726 policías han sido asesinados en México mientras se encontraban fuera de su horario laboral en los últimos dos años. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los últimos dos años (2019-2020), han perdido la vida mil 378 policías por actos violentos.

De estos casos, 652 se encontraban realizando acciones propias del cumplimiento de sus funciones. Lo que significa que, cinco de cada 10 agentes fueron asesinados en su tiempo de descanso laboral. Durante 2015, gran parte de los policías federales, estatales y municipales fueron asesinados mientras portaban el uniforme.

Sin embargo, en los últimos años los policías asesinados en México se encontraban fuera de su horario de trabajo cuando perdieron la vida. De acuerdo con los especialistas, esta estadística criminal puede explicarse debido a que los grupos de la delincuencia organizada investigan a fondo a cada una de las autoridades.

Hay delincuentes infiltrados en la policía

Los criminales logran investigar a los agentes para saber cómo, cuándo y dónde atacarlos/Foto: El Porvenir

De acuerdo con Rodolfo Basurto, líder del Sindicato Nacional de Policías (Sinapol), existen infiltrados de los grupos criminales dentro de las instituciones de seguridad: “Al momento de que (los criminales) infiltran a alguien dentro de una corporación, lo que hacen es inteligencia, recaban información para usarla a favor de sus intereses”, explicó.

“Y, en cambio, nosotros no tenemos un sistema que contrarreste lo que estas personas hacen y por eso somos tan vulnerables, porque no sabemos de dónde nos va a llegar algún atentado, de dónde nos van a llegar a atacarnos”, detalló Basurto en una entrevista con el medio Milenio.

“Matan a un policía y no sabemos quién fue o por qué lo hizo. En cambio, si tuviéramos la información necesaria poco a poco tendríamos ya ubicados posibles focos rojos para estarnos cuidando”, agregó.

En 2020 se registró el incremento de muerte de autoridades de seguridad/Foto: Milenio

Asimismo, el líder de Sinapol considera que esta es la gran falla que tienen las autoridades, y por lo que muchas veces logran ser atacados. De acuerdo con el reporte del Inegi titulado “Policías Abatidos: el riesgo se servir a la Seguridad Pública en México”, la frecuencia más alta de homicidios a policías se da los viernes, y las horas en las que más muertes se han registrado es entre las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana.

La mayoría de los policías son asesinados con arma de fuego

Las muertes de los elementos de seguridad han incrementado en los últimos años/Foto: El Periódico

Las estadísticas de mortalidad del Inegi, entre 2019 y 2020, señalan que las armas de fuego son el principal medio de agresión para asesinar policías, con el 75 por ciento de los casos. En el desagregado de agresiones por armas de fuego, destaca que mil 113 agentes de seguridad pública fueron asesinados en calles y carreteras, mientras que otros 147 policías fueron abatidos en su vivienda.

Rodolfo Basurto explicó que los agentes de seguridad también quedan desprotegidos una vez que salen de sus horas de servicio porque ya no están armados y eso facilita el accionar de los criminales.

El representante del Sindicato considera que el gobierno debería de darles más apoyo: “Nos sentimos muy vulnerables, muy abandonados por el propio gobierno, para ellos nada más somos un número”.

“Nada más con hacer una ceremonia con el cuerpo presente y llevar flores sienten que ya cumplieron y no van más allá, no se exige que haya una investigación, no se exige justicia. Las familias batallan en demasía para conseguir el apoyo de las instituciones con el cobro del seguro de vida”, aseveró Basurto.

A la falta de protección institucional se le suma la alta impunidad que gozan los grupos delictivos que asesinan o hieren a policías pues un alto número de asesinatos de estas autoridades quedan sin resolverse, como te hemos dicho en La Verdad Noticias.

