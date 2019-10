1 /5 Chetumal, reporte de seguridad hoy 5 de octubre. Chetumal, reporte de seguridad hoy 5 de octubre Chetumal, reporte de seguridad hoy 5 de octubre Chetumal, reporte de seguridad hoy 5 de octubre Chetumal, reporte de seguridad hoy 5 de octubre

Intensa jornada tuvieron los elementos de vigilancia y rescate de Chetumal luego que la noche de ayer integrantes de una familia huyeron del rancho denominado "Ubre Blanca" y/o "SAGA", sobre la carretera estatal, de la comunidad de Reforma mientras su personal de vigilancia repelió el ataque de sujetos armados dejando como saldo un presunto sicario abatido.

Según el parte policiaco, tras acudir al sitio, los policías se toparon de frente con la familia en su mayoría mujeres que huían en interior de un vehículo blindado por lo que al llegar al sitio hallaron el cadáver de un sujeto que portaba ropa militar y chaleco antibalas mientras que a su lado fue ubicada un arma tipo R-15.

Durante el despliegue policiaco fueron asegurados una Grand Cherokee blanca blindada, un Mazda X5 modelo 2016 blanco y un Platina blanco, así mismo se sabe que los afectados lograron rescatar a uno de los hermanos, la esposa, cuñada, una prima y dos trabajadores.

Buscan a adolescente

Como parte del programa #AlertaAmber se dio a conocer que las autoridades buscan a Ángel Manuel Guzmán de la Cruz, de 14 años, quien fue visto por última vez el 30 de septiembre de 2019 en la ciudad de Chetumal por lo que cualquier dato que ayude a dar con su paradero puede hacerse al número 911.

Traicionan su confianza

El propietario de un restaurante en la capital publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: "VOY A SER CRITICADO, pero defendi su causa a la falta de empleo, trate de apoyarlos en mi area y resposabilidad de mis clientes, hoy afirmo y confirmo que no son, ni seran parte de mi consentimiento en mi lugar, en mi zona de trabajo llamaremos a seguridad publica, ya que en el momento que sean ubicados llamaremos a seguridad publica para su levantamiento, me duele externarlo por este medio para dejar claro, que se han tomado la confianza o mas bien el abuzo de confianza a mi persona, les deseo la mejor de las suertes, pero aquí ya no los quiero volver a ver, ni en pintura. Si gustan compartir adelante. Es vergonzoso para mi más que para ellos ya que han demostrado ser unos sinvergüenzas", concluyó.