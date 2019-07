Chapo Guzmán sentenciado a cadena perpetua

Después de un juicio que duró 3 meses y tras varios meses de angustia el día de hoy, miércoles 17 de julio, el juez Brian Cogan ha sentenciado a Joaquín El Chapo Guzmán a cadena perpetua.

Chapo Guzmán sentenciado a cadena perpetua

El jurado encontró a El Chapo, culpable de los 10 delitos que tenía en contra. A pesar que la defensa del capo pidió dos veces que se repitiera el juicio, el juez se opuso pues afirmaba que las pruebas para la sentencia eran contundentes.

¿Qué sigue para Joaquín Guzmán?

Supuestamente El Chapo será trasladado a la cárcel ADMAX Florence, conocida como la Supermax, supuestamente la más segura de Estados Unidos, en donde tendrá que pasar toda su vida encerrado y sin poder ver a Emma Coronel, ya que las autoridades no lo han dejado verla.

¿Por qué no puede ver a Emma Coronel?

No se saben las razones a ciencia cierta pero en el juicio, una de las personas que declararon en contra del famoso capo afirmó que su esposa, Emma, fue la que orquestó el último escape del ex líder del Cártel de Sinaloa sin embargo esto no pudo ser comprobado. El hecho confirmó a las autoridades que el contacto con su esposa podría resultar peligroso pues el hombre podría planear otro escape.

La historia de amor llega a su fin

La historia de Emma y Joaquín ha conmovido a muchas personas en todo el mundo, pues la ex reina de belleza estuvo en todo el juicio pendiente de su esposo y el día que fue declarado culpable, Joaquín la volteó a ver, tocó su corazón y le dijo adiós.

Hoy 17 de julio podría ser la última vez que los eternamente enamorados se vuelvan a ver, ¿crees que las autoridades le permitan en un tiempo volver a ver a Emma?

