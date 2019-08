Cesar investigaba el asesinato de su novia cuando fue ejecutado ¿descubrió algo?

Mientras investigaba el asesinato de su novia, César fue ejecutado ¿descubrió algo?

Un joven de apenas 17 años de edad fue ejecutado mientras investigaba sobre el asesinato de su novia, quien había desaparecido a finales del año pasado en la Ciudad de México.

Se trata de Cesar Axel Ramírez Torres, de 17 años de edad, un joven quien buscaba desesperadamente respuestas sobre el caso de su novia, Leslye Leticia Hernández Moreno; la alumna de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

De acuerdo con la madre de la joven, Cesar empezó a investigar por su propia cuenta el homicidio de Lesly, pues de desesperó de la “lentitud” de las autoridades, asimismo comentó que su yerno realizaba investigaciones por la falta de líneas de investigaciones concretas.

“Lo mataron el día sábado. Él en su desesperación buscaba respuestas de lo que le pasó a Lety”.

Mientras que la mamá de César confirmó el asesinato del joven, indicando que ocurrió la madrugada del 10 de agosto cerca de la 1 de la madrugada. Se indicó que el menor recibió seis impacto de bala ocasionadas por un arma de 9 milímetros, pues recibió dos disparos en el pecho, uno en el tórax, tres en el brazo izquierdo y un en la cabeza. Para el Portal Sin embargo, la madre del joven también comentó que no sabía quién asesinó a su hijo.

"Mi hijo lo único que quiso hacer, creo yo, es saber por su propia cuenta qué le había pasado a Leslye. No tengo idea de quién le pudo haber hecho esto a mi hijo, tal vez se metió a donde no tenía que meterse, […] hizo lo que no hicieron las autoridades y por eso está donde está."

Protestan estudiantes de la UACM frente a las instalaciones de la @PGJDF_CDMX



Exigen justicia por el asesinato de Leslye Leticia Hernández, ocurrido en enero pasado.pic.twitter.com/XV8oqrKQuv — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 15, 2019

Antes de ser asesinado el joven habló con su madre y le pidió disculpas, sin saber que esos serían de los últimos momentos en que la vería con vida.

"Mami, perdóname, perdóname porque no puedo vivir sin ella. Perdóname por no tener los suficientes para vivir sin ella."

