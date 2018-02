Caso Mario Miranda, un año sin saber de él.

Hace exactamente un año ocurrió la extraña desaparición del joven Mario Miranda, un menor de edad que fue visto por última vez afuera de un bar del centro de la ciudad. Hasta el momento las autoridades no han avanzado en la investigación, señalan que el motivo es que no hay pistas para poder hacer algo más al respecto.

Lo cierto es que cuando se tuvo la oportunidad se dejó pasar, dice la madre de Mario quien se pronunció en que su caso se vio afectado directamente por las autoridades en un acto de discriminación hacia su hijo.

La noche del viernes 16 de febrero de este año Mario Alberto de la Cruz Miranda, mejor conocido como Mario Miranda en Redes Sociales salió de fiesta, generalmente iba acompañado de su amiga Tania con quien recién compartía un cuarto, pero esa noche fue diferente.

El joven dependía aún de su madre y de su abuela.

Los principales testigos de lo sucedido fueron sus compañeros de fiesta quienes relataron que primero acudió al bar de temática gay ‘Pride’ que se ubica a un costado del Parque de las Palapas, de ese lugar se movió al ‘Lasser Hot Bar’, otro bar de la misma temática de donde se le vio acompañado por una persona mayor para después salir hacia la avenida Tulum, en donde se le vio subir a una camioneta de color negro cerca de las 5:30 horas del sábado 18 de febrero.

Fue hasta el día siguiente que Tanía se comunicó con la familia de Mario ya que el joven no apareció y no contestaba el teléfono, su última conexión se registró a las 5:30 horas del sábado 18 de febrero, cuando se le vio subir a la camioneta negra.

Después de haber levantado la denuncia, se realizaron investigaciones por parte de la procuraduría, las cuales no arrojaron mayor respuesta que lo que pudo investigar la familia por su propia cuenta, sin embargo uno de los recursos que dieron esperanzas a la señora Miranda fueron las cámaras de seguridad de Boxito y Plaza Galerías las cuales enfocaban al punto exacto en donde Mario subió a la camioneta.

Su familia conocía de sus preferencias sexuales.

En su afán por encontrar a su hijo, Viridiana Miranda, recurrió a las autoridades quienes al percatarse que el joven es gay, (por medio de la descripción de los hechos) le dijeron que; “de seguro se fue con su novio y cuando se le baje regresará”. Viridiana asegura que sintió en ese momento que su caso fue ignorado, discriminado y no se le dio la correcta atención a este detalle que parece insignificante pero que ha logrado que las investigaciones se truncaran.

Viridiana y su familia hicieron la petición de los videos de seguridad en los centros comerciales para poder dar con las pistas, la respuesta fue que accederían a la petición siempre y cuando hubiese una orden judicial, la solicitud se hizo inmediatamente a la Procuraduría, la madre sintió se ignoró su petición y discriminó por la preferencia sexual de su hijo, la orden llego hasta principios de agosto del 2017, los representantes de Boxito y Plaza Galerías le comentaron que los videos se borran cada dos meses, el joven miranda desapareció en febrero de ese mismo año…

Mario no se encuentra en el registro de la Alerta Amber, en una vista a su portal web y plataforma para móviles su nombre no arroja ninguna respuesta, al llamar al 01800, la respuesta sigue siendo nula, nadie sabe nada del caso Mario Miranda.

Mario vivía con una amiga.

Esta situación no fue la única inconsistencia en este caso, pues desde el principio la familia afectada sintió muchas trabas de todos lados, desde la escuela donde estudiaba que se lavó las manos, las declaraciones ‘cruzadas’ por parte del personal del bar y el retiro de folletos en la zona de desaparición, eso sin contar los ataques en redes sociales por personas desconocidas.

El joven era estudiante en el Instituto Livier, en un trabajo de investigación dimos con dos de sus compañeros quienes lo describieron como un chico tranquilo, tímido y callado, sin embargo el instituto no permitió la investigación con el argumento de que era de nuevo ingreso y por eso no lo conocían los demás alumnos, a la familia no se le permitió pegar panfletos cerca de la institución.

Las declaraciones hechas por los responsables de Lasser Hot Bar sitúan al joven fuera del bar, en la declaración comentaron que el joven nunca entro a dicho sitio, en la investigación de campo la respuesta fue diferente, ya que las personas que estaban dentro aseguraban que se encontraba acompañado por una persona mayor en una mesa.

Un año sin saber de Mario Miranda.

El caso Mario Miranda con Carpeta de Investigación SSE/QR/BJ/02/2104/2017, ha quedado estático desde hace un año, no se sabe nada del aún menor de edad, se desconoce si salió del país y no se tiene alguna nueva pista que los lleve a dar con él, por el contrario lo único que sale a relucir son más inconsistencias dentro del caso.

Fuentes confiables señalan que el joven era cliente del bar donde se le vio por última vez, incluso existe una foto en donde se ve al joven concursando al interior del establecimiento. “No culpo al bar de lo sucedido pero la información que cambian u ocultan solo afecta a la investigación”, dijo Viridiana Miranda.

Mario en el momento de desaparecer tenía 16 años, es gay y vivía con su amiga Tanía en un cuarto cerca de la avenida Sayil, estudiaba en el Instituto Livier y se comunicaba todos los días con su familia.

Según palabras de la madre, ella conocía que su hijo recurría al alcohol pero no a otras sustancias, trabajaba ocasionalmente en algunos establecimientos de belleza y aún dependía económicamente de su familia, quienes también le ayudaban con la renta de su cuarto en la ciudad (la familia vive en Alfredo V. Bonfil), el joven regresaría con ellos dos días después de su desaparición.

Fotos de Mario en perfiles falsos.

La familia continua con la búsqueda del joven por su cuenta, existe una página de Facebook en la cual llevan un conteo de días desde la desaparición, y desde donde esperan tener alguna información al respecto del menor.

Actualmente no han recibido ni un mensaje con información real que pueda llevar a una pista, por el contrario han recibido mensajes de odio hacia la familia y hacia el mismo joven, estos ataques se realizan desde perfiles falsos. El caso de Mario Miranda está a punto de ser olvidado, aun no se tiene la certeza si fue parte de un secuestro, trata de blancas, o parte de un crimen de odio.

Los Miranda aún siguen buscando a Mario y constantemente van a la Procuraduría para poder saber si hay algún avance, “siempre nos dicen lo mismo, que no hay nada porque no hay nuevas pistas en el caso”, la última vez que la señora miranda asistió a la PGJ fue hace cuatro meses, nada cambió todo sigue igual, no hay avance en el caso del menor.