Caso Karla, desapareció de la zona más visitada de Cancún

Karla Polanco desapareció el 31 de mayo.

La misma noche que desapareció Aitana estaba acompañada de dos personas más, Erick Fernando Bernal Almeida quien tiene 22 años y Karla Alejandra Pantajo Polanco que tenía 17 años en el momento de la desaparición el 31 de mayo de este año.

Según los familiares de Karla Polanco, después de un mes de la desaparición no consiguieron respuesta alguna por parte de las autoridades, se mencionó que solicitaron los video de vigilancia de alguno de los establecimientos cercanos a la zona (área de antros de la zona hotelera) pero al parecer no había información, ni videos que corroboren si tomaron algún taxi, o fueron abordados por alguien.

Según amigos y conocidos de Erick Fernando Bernal, los buscaron en la zona por varios días después del 31 de mayo pero nunca pudieron encontrar algún indicio o algún testigo de lo sucedido, nadie les pudo decir nada respecto a los tres jóvenes, una vez más vemos un caso en donde ‘se los tragó la tierra’.

Hasta la fecha los familiares han aprendido a vivir con el dolor de no saber nada de sus hijos, no saben en qué situación se encuentran y tampoco han decido hablar, únicamente alegan que la investigación sigue en pie por parte de las autoridades pero no avanza, pero al mismo tiempo se mantienen al margen con temor de verse involucrados o hablar de más.

Estas tres desapariciones se suman al caso de Mario Miranda quién despareciera nueve meses atrás y del cual no se sabe nada hasta la fecha, no sabemos dónde están nuestros jóvenes, pero vemos el mismo patrón en el proceso de acción de las autoridades, después de meses no se logra avanzar en materia de investigación lo que vuelve prácticamente imposible encontrar a alguien con el pretexto de no haber datos o pistas nuevas para continuar con la indagatoria.

Este patrón se repite en todo el país pues cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), del Sistema Nacional de Seguridad Pública este año se han registrado más de 32 mil personas extraviadas de las cuales el 41% son jóvenes de entre 15 y 29 años, tal vez suene lejana esta situación pero ocurre en todos los estados y los casos de Erick, Aitana, Karla y Mario.