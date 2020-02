Caso Fátima: “Mi hija sería incapaz” asegura madre de presunta feminicida

Su hija era buscada por el feminismo de Fátima

La mamá de Giovanna, simplemente no podía creer lo que venía en las noticias, su hija era buscada por las autoridades de la CDMX por ser presuntamente responsable del feminicidio de Fátima, una niña de apenas 7 años de edad, por si fuera poco también se ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares por ella.

Completamente en shock al ver el rostro de su hija en los noticieros la mamá de Giovanna, presunta responsable del feminicidio de Fátima, llamó a un abogado y le contó todo lo que sabía para que este le ayudara.

La mujer identificada como Marcelina Cruz, madre de Giovanna, comentó que desde hace seis meses no veía a su hija, la última vez que hablaron fue a través de Facebook, pese a ello la mujer dice estar segura que su hija no mató a nadie.

Recordemos que Giovanna es acusada de secuestrar a la pequeña Fátima, la mujer fue captada en video caminando de la mano de la menor, pero las cosa resultaron peor, pues días después Fátima fue encontrada sin vida y con signos de violencia, por lo que se cree que Giovanna y su pareja abusaron de la niña para después acabar con su vida.

Pese a todo lo que veía y escuchaba en la televisión la madre de Giovanna simplemente no podía creer lo que se decía, ella asegura que su hija “no es capaz de hacerle daño” a una pequeña de 7 años, principalmente por una razón, Giovanna “también tiene hijos”.

“Ella es incapaz de hacer algo así. No lo digo porque sea mi hija, sino porque ella no es una persona que haga algo así, no es una persona mala, ella también tiene hijos”

"MI HIJA SERÍA INCAPAZ"

Habla Marcelina Cruz, es la MAMÁ de Gladis Giovana, la mujer acusada de robarse a FÁTIMA.

Asegura q su hija NO PODRÍA haberle hecho DAÑO, "pues también tiene hijos".

Acusa a su esposo de ser VIOLENTO.

La madre de Giovanna, presunta responsable del feminicidio de Fátima, asegura que su hija no pudo matar a la niña, pero culpa a Mario, pareja de su hija, pues dice que él se ha caracterizado por ser un hombre violento, quien en más de una ocasión golpeó a Giovanna.

“Yo la verdad no puedo defender a su pareja, pero por mi hija sí porque él le ha hecho mucho daño a mi hija. Hasta la tuve que traer a vivir conmigo tres veces a la casa porque la maltrataba. Y esas tres veces él la buscó y la amenazó para que regresara”

Es así como el corazón de una madre quedó destrozado al enterarse que su amada hija es acusada del feminicidio de Fátima, una niña de 7 años de edad.

