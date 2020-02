Caso Fátima: La tía de Mario "N" revela el motivo de secuestro y asesinato de la menor.

La tía de Mario “N”, Irma Reyes Castañeda, narró cómo y por qué su sobrino decidió privar de su vida a la pequeña Fátima.

Después de 16 años de no verse, la pareja llegó con la tía el día sábado pasado, donde Reyes Castañeda les dio asilo dentro de su vivienda en uno de sus cuartos que tenía vacío, donde Mario, su esposa Giovana y sus tres hijos pasaron unos días.

Cuatro días más tarde, el miércoles por la mañana la tía se entera por un noticiero de la televisión, que la Fiscalía está buscando a su sobrino y a su pareja por la muerte de una menor llamada Fátima. Posterior al descubrimiento, la tía se acercó a Mario para preguntarle qué fue lo que había pasado.

“Entraban al baño, les daba un taco, pero los veía extraños, o sea, no hablaban, hasta cuando vi eso y fue cuando ya bajé y les dije: No, ustedes me van a decir algo porque los estoy viendo en la tele… ¿fue por dinero?”

Finalmente, Irma Reyes Castañeda reveló el motivo por el cual decidieron secuestrar a la niña Fátima y luego procedieron a matarla.

“Que quería una niña para hacerla su novia para toda la vida, quería “un regalito” si no iba agarrar a una de sus hijas y que no me iba a dejar entrar hasta que no llegara yo con la niña y mis niñas estaban con él y yo fui por la niña, dijo: “es que cuando vimos que ya la andaban buscándola, la matamos”.

Luego de dar por terminada la conversación, la tía de Mario “N” decidió entregarlo ante las autoridades correspondientes.

Trasciende que las autoridades indicaron que luego de ser detenidos en el municipio mexiquense de Isidro Fabela, los implicados del feminicidio de Fátima ofrecieron dinero a los agentes y policías para que no los arrestaran, así lo indicó la Fiscalía del Estado de México y la Fiscalía de la Ciudad de México.

