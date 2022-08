Caso Abigail Hay Urrutia, todo lo que se sabe

El infierno de la familia Hay Urrutia inició el 19 de agosto de 2022 cuando la joven Abigail Hay Urrutia fue apresada por la policía municipal de Salina Cruz, Oaxaca y unas horas después fue reportada como fallecida dentro de los separos de la comandancia.

Los policías señalaron que tras su detención, por faltas administrativas, fue encontrada ahorcada con su ropa interior en uno de los separos.

¿Qué sabemos del caso Abigail Hay Urrutia?

La muerte de Abigail Hay Urrutia está plagada de muchas interrogantes.

Para comenzar ¿Por qué detuvieron a Abigail Hay Urrutia?

El 19 de agosto, Abigail fue detenida por presuntamente haber tenido una discusión donde supuestamente agredió a su esposo y padre de sus hijos, ambos menores de edad.

Detención de Abigail

Como se ha mencionado, en redes sociales circuló un video que muestra el momento de la detención de Abigail Hay Urrutia, en el que se ve cómo es sostenida por un policía que la intenta separar de su pareja sentimental para poder subirla a la patrulla municipal.

En los separos de Salina Cruz

Flor Abigail Hay Urrutia había quedado a disposición del juez calificador, por lo que estaba internada en los separos de la policía de Salina Cruz, luego que ella aceptara la cárcel como forma de pago por su crimen.

Reportan su presunto suicidio

De acuerdo a la versión de la policía, la mujer fue hallada ahorcada con su ropa interior en la celda.

Familia rechaza reporte de la Policía

El padre y resto de la familia de Abigail Hay Urrutia desestimaron la versión de los agentes, de hecho su progenitor, José Luis Hay, dijo en un mensaje de Facebook que los policías la habían matado.

"Los policías de Salina Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron, pero ya estaba muerta. Me quisieron hacer creer que se ahorcó con sus calzones, pero no lo creí; por un momento entré en shock, pero cuando reaccioné me di cuenta de que me mintieron".

Múltiples autopsias al cuerpo de Abigail

Tras no aceptar la causa de muerte de Abigail los familiares han realizado varias autopsias al cuerpo de la joven.

Debido a la inconformidad de los familiares, tras la primera autopsia realizada por elementos de la Fiscalía, donde señalaron que fue un suicidio, se han llevado a cabo dos más.

Primera autopsia:

Fue realizada por el personal del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía.

Segunda autopsia:

Por petición de los familiares lo realizó un equipo interdisciplinario integrado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), con el acompañamiento de la Defensoría.

Tercera autopsia:

La última autopsia se llevó a cabo "en coordinación y con la anuencia de los familiares de Flor Abigail.

Tras haber realizado tres autopsias al cuerpo de Abigail Hay Urrutia, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía, dio a conocer que las tres determinan que la causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento".

Investigaciones por la muerte de Abigail

La FGE de Oaxaca abrió una carpeta de investigación para esclarecer el misterio de la muerte de una joven dentro de la comandancia de Salina Cruz.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió la carpeta de investigación 28868/FIST/SALINA/2022 con perspectiva de género y donde se ha seguido el protocolo de feminicidio.

Detenciones

Derivado de las indagatorias, se giraron órdenes de aprehensión y se detuvo a cuatro personas como posibles implicados en la muerte de Abigail.

El fiscal general de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, dijo para una entrevista al medio ‘Milenio’ que "Las detenciones tienen que ver con las personas que estuvieron encargadas de la guardia y custodia de Abigail y que, lamentablemente, no cumplieron con su función".

Detenidos

El juez cívico del municipio

El comandante de la policía municipal

Dos elementos de la corporación

Dan el último adiós a Abigail Hay

La familia desestimó que el caso de Flor Abigail fuera un suicidio.

José Luis Hay, padre de la víctima dijo que su hija no tenía elementos para suicidarse. "A ella la mataron porque mi hija no tenía motivos para suicidarse, no estaba decepcionada, mi hija estaba bien, estaba sana y contenta con sus dos hijos, ¡cómo los quería!” dijo en una entrevista con Azucena Uresti.

Sin embargo, pese a que no querían sepultarla hasta tener los resultados de la última autopsia, Abigail Hay Urrutia fue enterrada por recomendación sanitaria, dado que tenía cinco días de haber perdido la vida, por lo que los familiares quedan a la espera de justicia del presunto crimen.

