Cártel del Golfo y Los Alemanes amenazan a gobernador de San Luis Potosí

En redes sociales comenzó a circular un video en el que aparecen hombres con los rostros cubiertos y portando armas largas –quienes dicen pertenecer a los cárteles del Golfo y de Los Alemanes–, lanzando una serie de amenazas hacía el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López.

Cárteles advierten generar ‘casos’ en SLP

En dicha grabación se exhiben cinco hombres quienes advierten al gobernador priista que comenzarán a generar violencia en la entidad, por lo que le recomendaron que hable con sus funcionarios encargados de seguridad para negociar la paz en el estado.

“Gobernador Juan Manuel Carreras López, San Luis va a arder en el último año de tu sexenio, te recomendamos que hables con tu narcogobierno y le digas a los encargados de la Seguridad que tienes, que se puede negociar la paz del Estado con nosotros, para cuando se les termine el hueso, no tengan que estarse escondiendo, si no ayudan, que no estorben”, dicen los supuestos integrantes del crimen organizado.

También, los hombres armados amenazaron a la Fuerza Metropolitana de la Región Huasteca y al 40 Batallón de Infantería del Ejército por las labores de seguridad que realizan contra los grupos criminales.

“Y tú, coronel Rolando Solano Rivera, del 40 Batallón de Infantería, si sigues mandando gente de inteligencia a la región Altiplano, te vamos a desaparecer a todos los elementos que estás mandando de civiles que a ubicar nuestras casas de seguridad, ya los tenemos bien ubicados a los pendejos.

“No creas que se nos ha olvidado lo que nos hicieron en Charcas este pasado 20 de octubre, sobre aviso no hay engaño coronel, acuérdese que no todos sus militares son fieles a la patria”, expresan en el video solo un minutos con 52 segundos.

Por último, los presuntos criminales aseguraron tener el respaldo de Evaristo Cruz, alias ‘El Vaquero’, presunto líder del Cártel del Golfo, para tomar el estado por completo.

