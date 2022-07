Cártel de Juárez deberá pagar mil 500 millones de dólares a la Familia LeBaron

Un Juez Federal de Dakota del Norte en Estados Unidos, ordenó al Cártel de Juárez pagar la cantidad de mil 500 millones de dólares a la familia LeBarón, en reparación de los datos causados por la masacre de 9 mujeres y niños pertenecientes a la comunidad mormona, en Bavispe, Sonora.

De acuerdo con las investigaciones, los LeBarón entablaron una demanda en contra de la agrupación del crimen organizado, en la que se les atribuye el ataque armado realizado en 2019, como represalia por críticas y protestas públicas contra el Cártel.

Cabe señalar que en el juicio celebrado en el pasado mes de marzo, el cártel no respondió a una citación publicada ni tuvo representación, no obstante el juez Clare Hochhalter señaló que el monto deberá triplicarse en virtud de la ley federal antiterrorista. El gobierno puede congelar los activos de las organizaciones terroristas, pero no está claro si el Departamento del Tesoro tiene algún activo del cártel.

Quienes recibirán la indemnización son dos hombres que enviudaron y perdieron a sus familias en dicho ataque.

Los hechos

Como se informó en La Verdad Noticias, la Familia LeBaron, pertenecía a una comunidad ganadera, quienes presuntamente habrían recibido amenazas por parte del crimen organizado en México, tras ser advertidos que no compraran gasolina en el Estado de Chihuahua. La masacre se reportó el 4 de noviembre del año 2019, cuando grupos armados abrieron fuego en contra de un grupo de mujeres y pequeños, para luego quemarlos en los vehículos en los que se trasladaban.

Detenidos por la masacre de los LeBaron

De acuerdo con la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), por el crimen contra los LeBaron, se ha detenido al menos a 31 personas involucradas, de las cuáles únicamente son 7 personas relacionadas al caso las que restan por ser aprehendidas.

