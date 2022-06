Capturan al presunto feminicida de Erika Sánchez Basaldúa, luego de tres años

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) del estado de Oaxaca anunció que capturan al presunto feminicida de Erika Sánchez Basaldúa, al cual han identificado como Guillermo “N”.

El detenido es considerado el presunto feminicida de Erika Sánchez Basaldúa, quien fuera asesinada el 15 junio del 2019, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Capturan al presunto feminicida de Erika Sánchez Basaldúa

Fue en Oaxaca donde capturan al presunto feminicida de Erika Sánchez Basaldúa.

La institución Oaxaqueña, indicó por medio de un comunicado que elementos de la corporación, perteneciente a la Fiscalía General del Estado, lograron la captura del sujeto cuando caminaba por el periférico de la capital de la entidad.

Además que la detención de Guillermo “N” se dio en coordinación con la Fiscalía de Quintana Roo, luego que se emitiera una ficha de aprehensión en su contra, con base en lo señalado en la causa penal con número 330/2019, fechada el 15 de junio de 2019.

Ahora, será la Fiscalía de Oaxaca quien supervise el traslado del probable feminicida, pero antes será presentado ante la autoridad judicial correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Asesinato de Erika Sánchez Basaldúa

El asesinato de Erika Sánchez se dio en Quintana Roo y ahora capturan al presunto feminicida de Erika Sánchez Basaldúa.

El 15 de junio de 2019, Guillermo “N” de 41 años de edad, presuntamente habría atacado a Erika Sánchez Basaldúa, con un arma blanca cuando ésta salía de su trabajo en un hotel ocasionándole la muerte.

Más tarde, el 18 de junio del mismo año, los restos de la joven fueron encontrados en una maleta en la colonia Colosio en Playa del Carmen, Quintana Roo. Tras los hechos, algunos reportes indican que Guillermo “N” era pareja sentimental de la joven, aunque otros indicaron que se trataba de un roomie.

Mientras que colectivos feministas dicen que el detenido cambiaba con facilidad de identidad y contaba con antecedentes penales. Además, el colectivo “Siempre Unidas”, dio a conocer que la madre de Erika no fue notificada inmediatamente de la detención de Guillermo “N”, y que la Fiscalía filtró la información a los medios sin consultarla.

Por lo anterior, la madre de Erika dijo: “Quería avisarles que el día de ayer detuvieron al feminicida de mi hija Erika Sánchez Basaldúa. Sé que ya se publicaron algunos periódicos pero necesito que sepan que filtraron la información sin mi consentimiento ya que en ningún momento di entrevista.

“Así que por favor no crean todo lo que leen si no viene de mí. La razón por la que no avisamos desde ayer fue porque no era 100% seguro”, dijo la mamá, luego que capturan al presunto feminicida de Erika Sánchez Basaldúa.

