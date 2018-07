"Cancún Twinks", niños prostitutos...

Eran las 11 de la noche de un miércoles en el andador de la avenida Tulum, a la altura del bar gay 11:11, uno de los pocos bares que quedan en este polo turístico, a un lado de la esquina pude ver la figura de un joven de máximo 14 años junto a un hombre que ronda los 40, el hombre me vio y sacó su mano del pantalón del joven, y huyó, en ese momento supe que debía contar una historia.

Por motivos de seguridad y por ley para la protección de los menores cambiaré el nombre del joven entrevistado.

"Me llamo Rodrigo", respondió a mi primer cuestionamiento, lo segundo que pregunté fue su edad

- "Tengo 17",

Le respondí que no le creía y sonrió.

- "Ya pues, tengo 15".

Dudé de su respuesta y seguí con mis cuestiones, entre lo que me dijo destacó que vive en la casa de una tía suya pero prefiere no llegar, que su tío lo golpea y prefiere 'hacer dinero' para poder llevarlo a su casa para que no lo molesten, lo insulten o reciba golpes.

¿Qué hacía ese señor contigo? Fue mi siguiente pregunta, al parecer le causó conflicto que me interesará más por sus historias que por su cuerpo.

-"Nada" (se rió)

Insistí con la misma pregunta...

-"Ya pues, me estaba tocando para ver si le gustaba y si le gusta me da dinero, pero te vio y se fue".

El joven tenía cara de niño aún, debajo de los ojos se le marcaban dos grandes ojeras y su piel tenía grasa en exceso, supongo por su entrada a la adolescencia, vestía un pantalón de mezclilla entubado y una camisa ancha como dos tallas más grandes, el pelo corto a los lados y con unos chinos naturales en la parte superior y pintado de color amarillo, según sus palabras él y su familia llegaron de Veracruz.

¿Eres el único o hay más?, Le pregunté

-”Hay más, de mi edad hay como otros dos y los demás ya son grandes”, me dijo respecto a los sexoservidores que trabajan en esa zona.

-"Tengo hambre", me dijo mientras bostezaba como un niño con ganas de dormir.

Le invité unos tacos cruzando la avenida y seguí preguntando mientras él comía a gusto.

¿Cuánto te pagan?

-"Depende a veces 100, a veces 200, una vez me dieron 300 y ropa",dijo

¿Quienes te contratan?

-"Pues los señores, ellos siempre tienen dinero, pero ellos no se bajan de sus carros", comentó

(Los señores, son hombres adultos de familia que rondan en las noches y madrugadas sobre las principales avenidas céntricas, buscando levantar a jovencitos por fines sexuales).

Mientras comía el joven que nombré "Rodrigo", miraba a todos lados como si alguien lo siguiera o lo estuviese vigilando.

¿Esperas a alguien?, fue mi siguiente pregunta, pues se veía realmente alterado.

Me vio serio y dijo, "es que no me pueden ver aquí".

Entendí en ese momento que el trabajaba con alguien más, en ese momento sospeché que pudo ser una trampa y yo estaba en peligro, pero mantuve la calma, estábamos en un lugar público y seguí preguntando.

¿Qué haces con los señores?, le pregunté aunque a esas alturas ya sabía que es lo que hacía con los señores clientes.

-"Sólo soy activo, me los cojo, no dejo que me cojan, no me gusta", fue su acertada y fría respuesta, sin chistar, sin dudar, incluso sin parpadear.

¿Tu familia lo sabe?, seguí indagando que sucedía con este joven cancunense.

-"Mi tía si, pero no le importa lo que haga mientras lleve dinero no dice nada", dijo con su aún tierna voz que pasaba en ese momento por un cambio debido a la adolescencia, no dejaba de ser un niño aún con los famosos gallos.

¿Y tú mamá?, le dije...

-"Esta en Playa del Carmen, pero no le hablo, ella prefirió a su hombre y mejor me vine a Cancún con mi familia"

El joven terminó de comer y extrañamente utilizó todas las servilletas que estaban en la mesa para limpiarse.

¿Qué harás ahora?, cuestioné.

"Esperar en la banca, necesito dinero"

Me despedí y el cruzó la avenida Tulum para reincorporarse a sus labores que son la única forma de sustento que conoce y lo único que sabe hacer, pues tampoco estudia.

Rodrigo es uno más de los muchos menores de edad que ven en la prostitución una forma para poder vivir en Cancún y mantenerse.

Según el documento presentado hace 10 años llamado Turismo y trabajo sexual masculino en Cancún - México de Lucinda Arroyo y Karina Amador, del Centro de Investigaciones y Estudios de Turísticos, Argentina, tenemos datos que corroboran que el turismo sexual no es nada nuevo en esta ciudad, y que la prostitución de menores es uno de los principales motores ocultos del turismo, en especial del gay.

Como Rodrigo, hay muchos jóvenes que ven en la prostitución una salida fácil para obtener ingresos, pero muchos más practican esta actividad y se promocionan en redes sociales, y tú ¿sabes que hace tu hijo?

No es necesario advertir que estas prácticas pueden terminar con enfermedades de transmisión sexual, secuestro e incluso la muerte de jóvenes menores de edad que acaban de dejar de ser unos niños.

