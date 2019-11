Camión atropella y MATA a bebé de 1 año en Tijuana

Un trágico accidente se registró el pasado lunes 25 de noviembre, en el fraccionamiento Cañadas del Florido de Tijuana, Baja California, donde una bebé de un año fue atropellada por un camión.

La bebé cuya identidad fue reservada tenía un año de edad, y fue atropellada por un camión provocando que la bebé perdiera la vida.

Los hechos se registraron poco antes del mediodía del lunes, cuando la bebé fue arrollada por un camión repartidor de agua en el fraccionamiento Cañadas del Florido, en la delegación Florido- Mariano de Tijuana, Baja California.

La bebé fue llevada a la Cruz Roja de Tijuana

Vecinos indicaron que tras ser embestida la bebé quedó inconsciente, le emanaba sangre de la nariz y de los oídos, pero aun seguía respirando y su corazón latía, por lo que a toda prisa sus padres la llevaron en un vehículo particular a la Cruz Roja de Tijuana.

En las instalaciones médicas la menor recibió los primeros auxilios, pero lamentablemente cuando los padres llegaron la pequeña ya no contaba con signos vitales, por lo que a pesar de los esfuerzos para reanimarla la pequeña no reaccionó y personal médico no tuvo más opción que certificar el deceso.

Por su parte vecinos de la comunidad dieron aviso a las autoridades tras el accidente, por lo que elementos policiacos arribaron al lugar de los hechos para tomar nota de lo ocurrido. En el lugar policías detuvieron al conductor del camión repartidor de agua, quien de manera accidental atropelló a la bebé de un año de edad.

El chofer fue detenido por las autoridades de Tijuana

El chofer fue asegurado y trasladado a las instalaciones del Ministerio Público de Tijuana donde al parecer deberá de esperar hasta que se determine su situación legal.

Mientras que el cuerpo de la bebé fue trasladado a las instalaciones del Semefo de Tijuana para la necropsia que corresponde por ley y los demás trámites correspondientes.

