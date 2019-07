CJNG recluta modelos para “entretener” a El Cuini preso en el reclusorio Norte

CJNG recluta modelos para “entretener” al Cuini preso en el reclusorio Norte

Desde que un grupo de sujetos armados y encapuchados, advirtieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el posible escape de un miembro del CJNG, identificado como “El Cuini” este hombre nuevamente ha estado en la mira.

Se trata de Abigael González Valencia, mejor conocido como El Cuini, él es brazo derecho y líder financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien intentó evitar su traslado al penal del Altiplano, aunque no tuvo éxito.

Pese a ello, otro juez ordenó regresarlo a más tardar en tres días al reclusorio Norte, cárcel ubicada en la Ciudad de México, en la que se encontraba internado el integrante del CJNG desde febrero, y donde se presume vivía con grandes lujos, pues tenía criados, chefs e incluso modelos sudamericanas con la que pasaba días y noches, esto de acuerdo con una llamada telefónica a la que tuvo acceso Milenio.

De acuerdo con el portal, si bien no se especifica de qué cárcel se habla durante la llamada y donde el Cuini del CJNG, tiene estas comodidades, la invitación a la mujer sudafricana es para que “venga a pasar tres días en el DF” lugar donde se ubica la prisión donde el CUini estuvo internado en el Reclusorio Norte del 15 de febrero de 2019 hasta apenas hace una semana, y donde ahora regresará.

Cabe indicar que la llamada telefónica se da entre una mujer sudamericana y Miguel José Leone Martínez, un fotógrafo italo/venezolano, detenido en 2015 junto con El Cuini.

Miguel Lone, fue acusado en 2018 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos presuntamente por liderar una red de prostitución al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la llamada se puede escuchar como Leone le explica a la mujer de que trata el trabajo, cuanto se le pagará y el tiempo que se quedará con el Cuini, miembro del CJNG.

"More, bueno te cuento, hablé con él. Él me dice que pues, que sí, que no hay problema, que te traiga, que te quiere no ver un solo día, que te quiere ver más días y que obviamente por día él te va a dar 3 mil, 3 mil quinientos por día".

Ella explica que no sabía que era una cárcel donde debía de prestar los servicios, así mismo se habla de otra mujer identificada como Jessica, quien ya ha estado en la prisión “complaciendo” al integrante del CJNG.

"Yo no sabía que era una cárcel... Que le fue bien (a Jessica), pero eso es una cárcel, iban a revisarme hasta la cuca".

Leone le explica que es seguro y que no le revisaran la “cuca”, aun así la mujer pide mayores detalles y él empieza a mencionar las comodidades con las que cuentan.

“No te quería decir eso por mensaje, pero, more, donde él está nadie te revisa la cuca, eso es completamente falso. No te tocan ni una teta. No te quitan ni una ropa, no te quitan nada. Donde él está es el paraíso, marica. Yo fui con dos colombianas que son híper, súper famosas a verlo. Tres millones de seguidores en Instagram y equis, o sea no dice nombres. Lo fuimos a conocer porque ellas lo querían conocer, marica y la vaina es impecable”

Pese a todo lo dicho hasta ahora la mujer no parece muy convencida, por lo que Leone continúa insistiendo sobre los lujos que tendrá dentro de la cárcel acompañando al integrante del CJNG, así mismo insiste de las comodidades que tendrá.

“Tú estás metida en el cuarto de él todo el día con televisión, más parecido a un búnker de un barco de lujo. Súper bien y tiene tres cuartos ahí, tienes lacayos, tienes misioneros todo el día, un chef todo el día, todo lo que tú pidas ellos te lo llevan.”

Incluso para convencerla aún más le habla sobre otra joven, que ya ha estado con el integrante del CJNG, le dice que El Cuini tiene una mexicana, a quien ya le dio un apartamento y un carro, a cambio de una visita al mes, y si las cosas salen bien, con ella podría pasar lo mismo.

“Se queda con él dos noches, pasa todo el año viajando, no hace un coño en la vida. Y el tipo está fucking enamorado de ella. Él me dice ‘Miguel, ojalá todas fuesen así como ella’”

Finalmente la mujer sudamericana al parecer acepta pasar un tiempo con El Cuini, líder financiero del CJNG, aunque Leone, le pide que sea ella quien tenga la “iniciativa”

"La vaina es que a él le da pena porque él no es así de que él va a proponer mira vamos a la cama, mami, no. Él siempre me dice ‘Miguel, trata que tus amigas me cortejen porque a mí me da vergüenza que ellas vayan a pensar que yo soy un abusador’"

Finalmente en la llamada, Leone confirma a la mujer el día y la hora así mismo le indica que la cita es en la Ciudad de México donde se quedaría tres días acompañando a El Cuini, integrante y operador financiero del CJNG.

