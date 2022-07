CJNG puso precio a la cabeza de Fofo Márquez y él se blinda con 25 escoltas

Como se ha dicho en La Verdad Noticias, presuntamente miembros del narcotráfico han amenazado al influencer, por lo que el CJNG puso precio a la cabeza de Fofo Márquez, por lo que ahora el influencer se blinda.

El influencer, mejor conocido como “Fofo Márquez” en días pasados bloqueó un puente de Guadalajara con varios autos de lujo, para mostrar que el dinero lo puede todo.

Pero este hecho no fue de todo el agrada de personas del narco, ya que debido a que su video llegó a los ojos de la CJNG. El Cártel respondió al influencer con varias amenazas de muerte.

CJNG puso precio a la cabeza de Fofo Márquez

Al CJNG no le ha gustado las acciones del Fofo Márquez.

Luego que el tiktoker Fofo Márquez publicara su video, un mensaje de Facebook comenzó a circular, el cual dice:

“A ti Fofo solo te diremos que te andes con cuidado porque no dejaremos que vengas a Guadalajara creyendo que puedes hacer lo que quieras, aquí en Jalisco manda el señor Mencho, si te volvemos a ver por Guadalajara porque si no donde te veamos te vamos a levantar y ahí si ni todo tu dinero que tienes te va a ayudar. Att. CJNG”.

Es así como el CJNG dejó dejaron claro las amenazas de muerte hacia Fofo Márquez por parte del Cártel y su líder “El Mencho”.

Te puede interesar: Fofo Márquez ¿Quiénes son los papás de este niño rico de Tiktok?

Fofo Márquez ahora anda con escoltas

Luego que el CJNG puso precio a la cabeza de Fofo Marquez, el tiktoker hizo una disculpa pública.

Después de que el Fofo Márquez recibiera estas amenazas por parte del Cártel de Jalisco, el influencer decidió contratar más de 25 escoltas.

El joven emitió una disculpa por sus acciones las cuales causaron molestia a los habitantes de Guadalajara y a la CJNG.

“No hay necesidad de hate, me comuniqué con el alcalde y me dijo ‘Fofito vente a hacer servicios comunitarios’, voy a agarrar las escoba para que gente esté contenta”, fueron las palabras de disculpa emitida por Márquez.

Pero el papá del Fofo Márquez, le ha contratado las escoltas, esto después de que el joven influencer recibiera amenazas de muerte

Es así como, luego que CJNG puso precio a la cabeza de Fofo Márquez, las escoltas resguardan la casa en la que vive el joven, pero estas también lo acompañan a dónde quiera que vaya para mantenerlo a salvo y resguardar su seguridad en todo momento.

"¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!"