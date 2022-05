La SSP dice que el CJNG intimida con cuerpos a Zacatecas

Durante la mañana del lunes fueron hallados bolsas negras, cobijas y hieleras, en su interior se encontraban los cuerpos de un hombre y una mujer. Junto con ellos había un mensaje con el CJNG intimida con cuerpos a Zacatecas.

Luego de darse a conocer la advertencia colocada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la colonia Díaz Ordaz, el secretario de Seguridad de Zacatecas, Adolfo Marín Marín, indicó que este tipo de mensajes es sólo un acto intimidatorio.

CJNG intimida con cuerpos a Zacatecas

De acuerdo a Adolfo Marín Marín, el hecho de decir que Zacatecas es del CJNG es solo intimidación.

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó que los restos humanos hallados durante la mañana del lunes donde se instala La Fayuca, en la capital, corresponden a un hombre y una mujer, los cuales permanecen en calidad de no identificados.

Por su parte, Adolfo Marín Marín señaló: “No es de preocuparse tanto, es información que ellos hacen tratando de hacerse dueños de un lugar cuando no lo es, estamos seguros que no es así, no existe razón. Es para generar incertidumbre”.

Mensaje del CJNG

Durante una conferencia de prensa, fue que el Secretario de Seguridad dijo que el mensaje que se encontró en una de las dos hieleras donde estaban las cabezas de las víctimas, decía: “Zacatecas tiene un solo dueño. Prepárense que el terror está por comenzar. CJNG”.

A lo que recalcó que los delincuentes dejan cuerpos con mensajes en lugares visibles, pero donde puedan hacerlo sin ser identificados.

Pero que con respecto a que ahora el CJNG intimida con cuerpos a Zacatecas, explicó que los cadáveres en varias ocasiones son traídos de otros lugares, incluso de otros estados, aunque descartó que haya un patrón para dejarlos en ciertas ubicaciones, pues sólo buscan que no haya vigilancia policíaca.

